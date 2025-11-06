Kolizja auta dostawczego z tramwajem

Dziś (6 listopada) na skrzyżowaniu al. Grunwaldzkiej z ul. Dębową doszło do kolizji auta dostawczego z tramwajem. Na szczęście nikt nie ucierpiał. Zobacz zdjęcia.

Do zderzenia doszło około godz. 10:40. Na miejsce przybyła straż pożarna, policja oraz Zespół Ratownictwa Medycznego.

Z ustaleń policjantów wynika, że kierowca auta dostawczego, skręcając w prawo, nie ustąpił pierwszeństwa przejazdu tramwajowi. Na szczęście w wyniku zderzenia nikt nie odniósł poważniejszych obrażeń.

32-letni kierowca dostawczego renault uskarżał się jedynie na ból ręki. Został na miejscu opatrzony przez ratowników medycznych. Za spowodowanie kolizji został ukarany mandatem.

Przez około 30 minut ruch tramwajów był wstrzymany.