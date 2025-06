Kolizja z udziałem dziecka na Hetmańskiej

fot. Anna Dembińska

Dziś (3 czerwca) na ścieżce rowerowej przy ul. Hetmańskiej doszło do zderzenia młodego rowerzysty z samochodem osobowym Na szczęście miał on na głowie kask, jednak został zabrany przez Zespół Ratownictwa Medycznego do szpitala na badania.

Do zdarzenia doszło po godz. 17. Policjanci ustalili, że 48-letni kierowca forda jechał ul. Hetmańską i postanowił zawrócić przez ścieżkę rowerową i chodnik. Zatrzymał się na przejeździe i wówczas w auto uderzył młody rowerzysta, który jechał od strony al. Tysiąclecia. Zespół Ratownictwa Medycznego zabrał 12-latka na szczegółowe badania do szpitala. Okoliczności zdarzenia wyjaśnia policja.

red.