Kumiela znów wysoko

Fot. FB KMP Elbląg

- W związku z długotrwałymi opadami deszczu i wzrostem stanu wód na rzece Kumiela i Srebrny Potok, o godz. 19.15 w Urzędzie Miejskim odbyło się posiedzenie Zespołu Kierowania, podczas którego omówiona została bieżąca sytuacja - informuje UM w Elblągu. Aktualnie poziom rzeki Kumieli wynosi 8,49 m n.p.m - wg czujnika na ul. Górnośląskiej.

- Poziom wody w Kumieli jest monitorowany co pół godziny. Jeśli woda osiągnie poziom 8,65 m n.p.m. na terenie miasta wprowadzony zostanie stan pogotowia przeciwpowodziowego, a służby rozpoczną przygotowywanie worków z piaskiem, które rozłożone zostaną w najbardziej newralgicznych miejscach - czytamy w komunikacie prasowym. Urzędnicy informują, że przy stanie 8,80 m n.p.m. rozłożone zostaną rękawy przeciwpowodziowe. - Mieszkańców ulic położonych wzdłuż rzeki – szczególnie ulic Zw. Jaszczurczego i Fabrycznej prosimy o czujność i śledzenie komunikatów służb - apelują.

red. na podst. inf. UM Elbląg