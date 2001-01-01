UWAGA!

Kumiela znów wysoko

 Elbląg, Kumiela znów wysoko
Fot. FB KMP Elbląg

- W związku z długotrwałymi opadami deszczu i wzrostem stanu wód na rzece Kumiela i Srebrny Potok, o godz. 19.15 w Urzędzie Miejskim odbyło się posiedzenie Zespołu Kierowania, podczas którego omówiona została bieżąca sytuacja - informuje UM w Elblągu. Aktualnie poziom rzeki Kumieli wynosi 8,49 m n.p.m - wg czujnika na ul. Górnośląskiej.

- Poziom wody w Kumieli jest monitorowany co pół godziny. Jeśli woda osiągnie poziom 8,65 m n.p.m. na terenie miasta wprowadzony zostanie stan pogotowia przeciwpowodziowego, a służby rozpoczną przygotowywanie worków z piaskiem, które rozłożone zostaną w najbardziej newralgicznych miejscach - czytamy w komunikacie prasowym.

Urzędnicy informują, że przy stanie 8,80 m n.p.m. rozłożone zostaną rękawy przeciwpowodziowe.

- Mieszkańców ulic położonych wzdłuż rzeki – szczególnie ulic Zw. Jaszczurczego i Fabrycznej prosimy o czujność i śledzenie komunikatów służb - apelują.

red. na podst. inf. UM Elbląg

A moim zdaniem... (od najstarszych opinii)
  • Eksperci się zebrali i sobie pogadają, oby nie wyszlo tak jak poprzednio!
  • Powiedzcie to wodom polskim bo nie zauważą
    Zielarski(2025-09-14)
  • Spoko to nic nowego ! W końcu to tylko brudna woda.
  • Co o sygnałach alarmowych mówi rządowy poradnik bezpieczeństwa? "Jeśli usłyszysz sygnał alarmowy, włącz radio lub telewizor i stosuj się do komunikatów" - Co robić skoro i tak nie wystarczy dla wszystkich schronów ? Ludzie na alarm reagują jak na covid, jedni z drugich się śmieją, ignorując. Pytanie do kiedy ? Aż zbombardują miasta i wioski ? Zgwałcą kobiety ? Artykuły moje nie na temat ale może coś dotrze do pustych głów, które już tylko dzięki gogle wiedzą gdzie Wisła płynie.
  • Ludzie nie reagują na alarmy a tym będą się przejmować ?
  • Gadanie nic nie kosztuje
  • Zapachniało dramatem w 3 aktach-:)
  • Problem jest w przepływie wody na odcinku od ul. ZW. Jaszczurczego do ujścia do kanału. Obserwacja nic nie pomoże- koryto trzeba jak najszybciej pogłębić, a gdzie możliwe poszerzyć. Za CPN stan opłakany - niepogłębiony i zbyt wąski. Czy ktoś to oglądał ?
  • @wdowa - A po co ? Oni wolą zrobić zebranie, wziąść kasę za posiedzenie i jeszcze pomodlić sie z wielebnym... Ostatnia powódź nic nie nauczyła włodarzy, nic nie zostało zrobione aby sytuacja się nje powtórzyła w przyszłości. Nikt nawet nie tknął koryta rzeki na tym odcinku, o drożności studzienek też chyba nie słyszeli...
