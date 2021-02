Leśne romanse (Opowieści z lasu, odc. 257)

Dziś (14 lutego) Walentynki, dlatego Opowieści z lasu także będą walentynkowe: powiemy o kilku zwyczajach godowych w świecie przyrody. Zaznaczmy od razu, że niektóre są całkiem romantyczne, inne – niezupełnie.

Jedzą sobie "z ręki"

Zacznijmy od ptasiego przedstawiciela królestwa zwierząt. Ekologia.pl podaje, że sójka zwyczajna to gatunek monogamiczny. Wkrótce, bo w marcu, ptaki będą spontanicznie szukać sobie partnerów. Sójki używają "szerokiej gamy wokalizacji, z których jedna nazywa się apelem lotniczym i jest zaproszeniem do lotu". Takie spotkania godowe są losowe, mogą je rozpocząć już sparowane ptaki, które się ścigają, a to zachęca te bez pary do przyłączenia się do lotu. W ramach zalotów samce przynoszą samicom pożywienie. Gdy samica zaoferuje pożywienie swojemu partnerowi, podają je sobie nawzajem do dziobów, dopóki jedno z nich nie zje pokarmu. "Wydaje się, że ten rytuał wzmacnia ich więź" – czytamy na ekologia.pl. Co dalej? Sójki wspólnie budują i wyścielają gniazdo, a w nim zostanie złożonych 4-5 jaj,

Przez żołądek do serca

Ciekawe zwyczaje godowe mają pająki, również dlatego, że samice wielu gatunków po kopulacji zjadają partnera. Zostawmy jednak tę kwestię, a przyjrzyjmy się miłosnym podchodom darownika przedziwnego. Jak podaje ekologia.pl, samiec tego gatunku, zanim znajdzie partnerkę, szuka dla niej jakiegoś prezentu. "Złapaną np. muchę owijają w przędzę i z takim prezentem, niczym z pierścionkiem zaręczynowym, idą do wybranki". Co dalej? Samica sprawdza, czy to dobra zdobycz, by ocenić zdolności łowieckie kandydata. Gdy zostanie obdarzona tłustą muchą, pozwoli na kopulację. Jeśli jednak prezent jej nie zadowoli, pogodni zalotnika. Dodajmy, że jego prezent i tak zostawi dla siebie.

Strojny śpiewak

Całkiem romantycznie, choć pewnie byśmy się tego nie spodziewali, przedstawiają się gody żab moczarowych. Ta żabka, gdy tylko obudzi się z zimowego snu (czyli już niedługo), od razu pędzi do pobliskich zbiorników wodnych. Samiec nie tylko przybiera tam specjalną barwę godową, ale też zachęca do siebie partnerkę żabim śpiewem. Liczy się więc nie tylko wygląd, ale nieodzowne są zdolności wokalne. Jaja żaby moczarowej są składane zazwyczaj w kwietniu, dodajmy, że jest ich od 500 do 2800. "Ciemnobrązowe kijanki rosną do 40-48 mm, natomiast świeżo przeobrażone żabki mają 10-15 mm długości" - czytamy na ekologia.pl.

Wierni na całe życie

Wróćmy jeszcze na moment do świata ptaków, bo właśnie teraz, w lutym, kruki dobierają się w pary. Żeby zaimponowąć samicy, kruki wykonują w locie różne powietrzne akrobacje. "Unoszą się do góry, po czym swobodnie opadają, aby w ostatniej chwili wznieść się i raz na lewą, raz na prawą stronę zmieniać kierunek swojego podejścia w górę" – czytamy na ekologia.pl. Samiec powtarza ten schemat aż do skutku. Warto dodać, że krucze pary wspólnie "koncertują", a każda z nich ma melodie charakterystyczną dla tylko siebie. Dodajmy, że kruki, gdy już dobiorą się w pary, zostają razem na całe życie. Gdy osiądą wspólnie na danym terytorium, zaciekle bronią swojego terenu.

Kilkucentymetrowi gladiatorzy

Na koniec dwa słowa o niepozornej ryjówce aksamitnej. W przypadku tego gatunku, w okresie rozrodczym (kwiecień-październik) samce powiększają swoje terytoria w poszukiwaniu partnerki i walczą o nie między sobą. "Spotkanie dwóch samców wygląda nieco jak nasze ludzkie zapasy, z tym że przeciwnicy używają jeszcze zębów. Niekiedy leje się krew, a zwierzęta zamroczone hormonami przepełnione rządzą rozmnażania nie ustępują sobie nawzajem" - podaje portal. Gdy ryjówki łączą się w pary, po ok. 3-tygodniowej ciąży samica rodzi od 2 do 10 młodych. Te opuszczą gniazdo również po ok. 3 tygodniach. "Dojrzałość płciową osiągają w kolejnym sezonie rozrodczym. W ciągu roku samica wyprowadza 2 lub 3 mioty" – czytamy na ekologia.pl.