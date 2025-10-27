UWAGA!

Na Kościuszki już dwukierunkowo

 Elbląg, Na Kościuszki już dwukierunkowo
Od poniedziałku (27 października) został przywrócony dwukierunkowy ruch na ul. Kościuszki, na odcinku od ronda Żołnierzy Wyklętych do skrzyżowania z ul. Wspólną. Zobacz, co jeszcze zmieni się w tej części miasta.

- Aby usprawnić komunikację w okresie Wszystkich Świętych, w kolejny weekend (31.10-2.11) zostanie tymczasowo przywrócony ruch jednokierunkowy na ul. 13 Elbląskiego Pułku Przeciwlotniczego – w kierunku od ul. Kościuszki do ul. Saperów/Podchorążych - informuje Urząd Miejski w Elblągu. - Po zakończeniu przebudowy (planowanym na listopad) wprowadzony zostanie ruch dwukierunkowy również na ul. 13 Elbląskiego Pułku Przeciwlotniczego, co usprawni komunikację w tej części miasta.

Drogowcy apelują do kierowców o zachowanie ostrożności i zwracanie uwagi na obecne oznakowanie.

 

red. na podst. informacji UM Elbląg

  • Kupa kasy, a i tak niewiele to zmieni. Jeszcze bardziej będzie Kościuszki nabita. W Elblągu jeździ się bardzo źle, bez znaczenia o której godzinie(pomijając noc). Większość świateł nie ma logicznego ciągu, każde skrzyżowanie żyje własnym życiem. Nie oszukujmy się to nie jest Warszawa czy Trójmiasto, żeby nie można było czegoś usprawnić. Troczę chęci i kogoś logicznie myślącego.
  • @sebx - Wystarczyło by przesiąść się do autobusu / tramwaju czy na rower i już by było mniej korków. Ale ludziom się nie chce, lepiej narzekać i spalać paliwo w korkach dobijając sprzęgło i skrzynię biegów... Bilet miesięczny nie kosztuje nawet 100 zł, ale lepiej płacić więcej za paliwo i naprawy auta niż skorzystać z ZKM...
  • Odpowiedzialnego za ustawianie świateł w mieście, delikatnie rzecz ujmując pozbawiłbym pracy i zakazał wykonywania takiego zawodu dożywotnio.
    AndrzejA(2025-10-27)
