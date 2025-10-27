Na Kościuszki już dwukierunkowo

Od poniedziałku (27 października) został przywrócony dwukierunkowy ruch na ul. Kościuszki, na odcinku od ronda Żołnierzy Wyklętych do skrzyżowania z ul. Wspólną. Zobacz, co jeszcze zmieni się w tej części miasta.

- Aby usprawnić komunikację w okresie Wszystkich Świętych, w kolejny weekend (31.10-2.11) zostanie tymczasowo przywrócony ruch jednokierunkowy na ul. 13 Elbląskiego Pułku Przeciwlotniczego – w kierunku od ul. Kościuszki do ul. Saperów/Podchorążych - informuje Urząd Miejski w Elblągu. - Po zakończeniu przebudowy (planowanym na listopad) wprowadzony zostanie ruch dwukierunkowy również na ul. 13 Elbląskiego Pułku Przeciwlotniczego, co usprawni komunikację w tej części miasta.

Drogowcy apelują do kierowców o zachowanie ostrożności i zwracanie uwagi na obecne oznakowanie.