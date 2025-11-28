UWAGA!

Limitowane bilety z okazji jubileuszu tramwajów elektrycznych w Elblągu

Z okazji tegorocznego jubileuszu tramwajów elektrycznych w naszym mieście do obiegu trafi limitowana seria biletów jednorazowych z okolicznościową grafiką - informuje Zarząd Komunikacji Miejskiej.

Na rewersach biletów umieszczono fragment muralu z ul. Browarnej, przedstawiający tramwaj prowadzony przez Piekarczyka. Bilety dostępne będą w ograniczonej liczbie i obejmą wyłącznie bilety jednorazowe 60-minutowe (normalne i ulgowe) obowiązujące w strefie miejskiej.

Sprzedaż biletów rozpocznie się 2 grudnia. Będzie je można nabyć w Centrum Obsługi Klienta przy ul. Czerwonego Krzyża 2 oraz w siedzibie spółki ZKM przy ul. Browarnej 90.

ZKM Elbląg

