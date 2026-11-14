Mieszkańcy zwiedzali Zakład Utylizacji Odpadów

Sobota (14 listopada) była dniem otwartym w Zakładzie Utylizacji Odpadów. Mieszkańcy mogli obejrzeć niedostępne na co dzień sektory przedsiębiorstwa, dowiedzieć się jakim procesom poddawane są odpady oraz jak oszczędzać surowce. Zobacz zdjęcia z tego wydarzenia.

Zakład Utylizacji Odpadów przy ul. Mazurskiej w Elblągu zatrudnia obecnie 120 osób. Rocznie trafia tutaj ponad 80 tysięcy ton odpadów. Przedsiębiorstwo przyjmuje odpady komunalne od około 200 tys. mieszkańców Elbląga oraz gmin powiatów elbląskiego, pasłęckiego i braniewskiego

Podczas dnia otwartego można było obejrzeć m.in. tymczasową sortownię, kompostownię i kwaterę balastu. Były również zajęcia ekologiczne dla dzieci, spacer po ścieżce edukacji i zwiedzanie nowego Punktu Odbioru i Napraw.