Najnowsze dane o frekwencji w Elblągu i powiecie

Frekwencja w drugiej turze wyborów na prezydenta RP do godziny 17 wynosi w kraju 54,91 procent. W Elblągu jest to 53,7 procent. Dane podała Państwowa Komisja Wyborcza podczas konferencji prasowej o godz. 18.30.

W drugiej turze wyborów do godz. 17 frekwencja wyborcza w Elblągu wyniosła 53,7. Jest więc wyższa, niż w pierwszej turze: wówczas wyniosła 50,89 proc.

Frekwencja w ponownym głosowaniu do godziny 17 w powiecie elbląskim wynosi 48,32 proc. (w pierwszej turze było to 44,93 proc.). W poszczególnych gminach frekwencja do godz. 17 wyniosłą: gmina Elbląg 51,54 proc, gmina Godkowo 46,09 proc. , gmina Gronowo Elbląskie 46,75 proc., gmina Milejewo 51,21 proc., gmina Markusy 47,99, gmina Młynary 46,99 proc., gmina Pasłęk 49,20 proc., gmina Rychliki 43,82 proc., gmina Tolkmicko 46,36 proc.

Frekwencja do godz. 17 w województwie warmińsko-mazurskim wynosi 50,77 proc.

Frekwencja w ponownym głosowaniu do godziny 17 w kraju wynosi 54,91 proc.

Liczba kart wydanych w stałych obwodach głosowania 15 534 938.

Liczba uprawnionych do głosowania w stałych obwodach głosowania 28 291 891.