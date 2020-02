Najwyższy na całej półkuli północnej (Opowieści z lasu, odc. 204)

Choć ludziom jego wzrost może wydać się mikry, to w świecie mchów może uchodzić za giganta. Płonnik pospolity urasta nawet do 40 centymetrów, można go spotkać na torfowiskach, w wilgotnych lasach, przy brzegach potoków leśnych. Obecny jest na terenach wokół Elbląga.

"Mszaki uznawane są za jedne z najstarszych żyjących obecnie roślin lądowych. Pojawiły się wiele milionów lat temu − na przełomie dewonu i karbonu. Dzięki temu, że nigdy nie były organizmami dominującymi, nie dotknęły ich zmiany klimatyczne i inne czynniki mające znaczący wpływ na ewolucję. Przez miliony lat uległy jedynie małym zmianom. Niewiele osób zdaje sobie sprawę z tego, że patrząc na mchy ma do czynienia z żywymi skamieniałościami: organizmami żywcem wyjętymi z paleozoiku" – tak swoją książkę zaczyna Vítězslav Plášek, autor publikacji "Mszaki w lasach. Przewodnik terenowy dla leśników i taksatorów" (Centrum Informacyjne Lasów Państwowych, Warszawa 2013 r., s. 9). Do grupy mszaków należą mchy. Wśród nich – jak zaznacza autor – najwyższym gatunkiem półkuli północnej jest płonnik pospolity. Jak czytamy na stronie Lasów Państwowych mech ten może urosnąć nawet do 40 cm, są też odmiany o łodygach o wysokości 3-4 cm. Występuje na terenie całego kraju, należy do gatunków naziemnych (poza tym mszaki, w tym mchy, rosną na skałach, na murszejącym drewnie, na drzewach). - Ciekawostką może być fakt, że mszaki nie mają korzeni, a do podłoża przytwierdzają się za pomocą chwytników – wyjaśnia Jan Piotrowski z Nadleśnictwa Elbląg. - Pełnią bardzo ważną rolę, m.in. gromadzą wodę, co pozwala utrzymać odpowiednią wilgotność gleby. Są wrażliwe na zanieczyszczenie powietrza i wody, zatem służą do monitoringu środowiska.

oprac. mw