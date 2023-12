Nareszcie weekend. Ostatni w roku!

Ostatni weekend roku to czas radosnego pożegnania starego i entuzjastycznego powitania nowego. Elbląg, choć nie organizuje swojej miejskiej imprezy sylwestrowej, oferuje wiele możliwości spędzenia wyjątkowego wieczoru, o czym w materiale filmowym opowiada nasza redakcyjna Kasia.

Dla tych, którzy pragną bawić się na zewnątrz, Braniewo, Pasłęk i Malbork przygotowują swoje sylwestrowe atrakcje. Warto się wybrać, zanurzyć się w magii tego wyjątkowego momentu i cieszyć się ostatnimi chwilami tego roku.

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Tolkmicku zaprasza wszystkich miłośników muzyki na niezapomniany koncert, który odbędzie się jeszcze dziś (29 grudnia) o godz. 18 w kościele pw. Św. Jakuba Apostoła w Tolkmicku. To wyjątkowa okazja, aby doświadczyć magii świątecznego kolędowania w wykonaniu jednego z najbardziej znanych polskich chórów - TGD (Trzecia Godzina Dnia) oraz utalentowanego wokalisty, Mateusza Ziółko.

Wielkimi krokami zbliża się długo wyczekiwana premiera spektaklu „Przyjazne dusze”. Już od soboty (30 grudnia) Teatr im. A. Sewruka zaprasza na sztukę autorstwa Pam Valentine w reżyserii Wojciecha Dąbrowskiego. Ostatnie bilety dostępne na stronie teatru.

Wolontariusze parkrun zapraszają w sobotę do parku Modrzewie na sylwestrową edycję spotkania, podczas którego możesz przebiec, przetruchtać, przemaszerować lub przespacerować 5km w wesołym towarzystwie. Kolejna - noworoczna - odbędzie się 1 stycznia. Początek obu edycji o godz. 9.

Zachęcamy również do sprawdzenia, co warto obejrzeć w elbląskich kinach. A tych, którzy nie mają czasu na gotowanie lub zwyczajnie tego nie lubią, tradycyjnie zachęcamy do skorzystania z serwisu NaWynos, który oferuje m.in. pizzę na dowóz w Elblągu.