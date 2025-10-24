Nareszcie weekend. Premiera i święto w teatrze oraz Baltic Cup

Każdy z nas czekał na to pięć długich dni roboczych - nareszcie nadchodzi wyczekiwany weekend. Co zrobić z wolnym czasem w Elblągu?

piątek (24 października)

Rzuć wszystko i przyjdź do elbląskiego teatru na najnowszy spektakl! "Jak wam się podoba", Jubileusz i Wojewódzka Inauguracja Roku Kulturalnego w Elblągu. Premiera będzie zwieńczeniem uroczystej Gali Jubileuszowej z okazji 50-lecia Teatru, która odbędzie się 24 października o godz. 17. Więcej informacji w linku.

24-26 października (piątek-niedziela)

Od 24 do 26 października Elbląg zamieni się w jedno z najgorętszych miejsc na międzynarodowej mapie tańca - jubileuszowa, 25. edycja Międzynarodowego Festiwalu Tańca Baltic Cup oraz Mistrzostwa Świata Młodzieży i Seniorów 3 w tańcach standardowych połączą pokazy, rywalizację i galową oprawę muzyczną. Szczegóły imprezy znajdziecie w tym linku.

25 października (sobota)

EL-Kobiety Kobietom - to przedsięwzięcie organizowane przez Elbląski Klub Kobiet, w ramach inicjatywy społecznej, 25 października o godzinie 10 w Bibliotece Elbląskiej przy ul. Świętego Ducha. Konferencja jest wydarzeniem otwartym. Uczestnictwo w niej jest bezpłatne i dedykowane kobietom z Elbląga i okolic. Konferencja w swej agendzie wyszczególnia dwa bloki tematyczne. Pierwszy traktuje o szeroko pojętym dobrostanie, czyli dbałości o siebie w wymiarze emocjonalnym, natomiast drugi jest prozdrowotny i częściowo wpisuje się czasowo i tematycznie w Różowy Październik, czyli miesiąc świadomości raka piersi. Poruszony zostanie również temat Endometriozy, ważny w budowaniu większej świadomości wśród kobiet na temat tej choroby. Początek o godz. 9.30. Szczegóły wydarzenia tutaj

Tych, którzy nie mają czasu na gotowanie lub zwyczajnie tego nie lubią, zachęcamy do skorzystania z Na Wynos. Znajdziecie tutaj bogatą ofertę elbląskich restauracji. Jeśli jeszcze coś wartego polecenia wydarzy się w Elblągu lub okolicy, informację o tym znajdziecie w dziale IMPREZY. Dobrego tygodnia!