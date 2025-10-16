Konferencja „EL-Kobiety Kobietom"

To przedsięwzięcie organizowane przez EL-Kobiety Elbląski Klub Kobiet, w ramach inicjatywy społecznej, 25 października o godzinie 10 w Bibliotece Elbląskiej przy ul. Świętego Ducha. Konferencja jest wydarzeniem otwartym. Uczestnictwo w niej jest bezpłatne i dedykowane kobietom z Elbląga i okolic.

Konferencja w swej agendzie wyszczególnia dwa bloki tematyczne. Pierwszy traktuje o szeroko pojętym dobrostanie, czyli dbałości o siebie w wymiarze emocjonalnym, natomiast drugi jest prozdrowotny i częściowo wpisuje się czasowo i tematycznie w Różowy Październik, czyli miesiąc świadomości raka piersi. Poruszony zostanie również temat Endometriozy, ważny w budowaniu większej świadomości wśród kobiet na temat tej choroby.

W panelu dyskusyjnym Nie tylko motywacja – samodyscyplina jako droga trwałej zmiany usłyszymy mentorki Aleksandrę Murphy i Paulinę Wiczenbach ze Szkoły Samodyscypliny Miłości. Natomiast psycholog Katarzyna Michels wygłosi wykład Dobrostan w praktyce – jak żyć pełniej.

Dr. n. med. Iwona Ryniewicz – Zander, specjalistka w dziedzinie onkologii klinicznej i Joanna Michalska opowiedzą, jak istotna jest profilaktyka w raku piersi. W ostatnim panelu Ilona Ropelewska – Reszka przybliży nam problematykę endometriozy, która nadal jest dla wielu chorobą nieznaną.

Wydarzenie wspiera Narodowy Fundusz Zdrowia i przez cały czas trwania konferencji każda z pań będzie mogła poddać się bezpłatnemu badaniu mammograficznemu w mammobusie, który stanie przy ul. Stary Rynek, naprzeciwko Ratusza Staromiejskiego w godz.9:00-17:00 (rejestracja na badanie pod nr 58 767 34 44 lub mailowo: rejestracja.mojamammografia.pl ). EL-Kobiety są wspierane również przez elbląskie Amazonki, które odpowiedzą na pytania uczestniczek i nauczą samokontroli piersi przy pomocy specjalistycznego fantomu.

To wspaniała okazja do spotkania ciekawych osób, nawiązania cennych relacji i być może na odnalezienie samej siebie, czerpiąc inspiracje od innych i poszerzając przy tym wiedzę w niezgłębionych dotąd tematach.

Inicjatywę objął patronatem honorowym Prezydent Miasta Elbląg, Michał Missan.

Aby wziąć udział w konferencji EL-Kobiety Kobietom należy zarejestrować się klikając TUTAJ lub na profilu społecznościowym na Facebooku EL-Kobiety Elbląski Klub Kobiet.

Po zakończeniu części konferencyjnej odbędą się także warsztaty Makijaż dzienny w 5 krokach oraz warsztaty automasażu twarzy Kobido - piękno w dotyku, na które obowiązują oddzielne zapisy również przez profil Klubu.

Ilość miejsc jest ograniczona.