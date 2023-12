Nie można o nich zapomnieć!

Niezależne lokalne media zrzeszone w Stowarzyszeniu Gazet Lokalnych, w tym również portEl.pl, przypominają dzisiaj o uwięzionych przez białoruski reżim dziennikarzach, Andrzeju Poczobucie i Pawle Mażejce.

Andrzej Poczobut został skazany przez białoruski sąd na 8 lat kolonii karnej o zaostrzonym rygorze. Paweł Mażejka na 6 lat. Obaj to białoruscy dziennikarze. Nie możemy dopuścić, by świat o nich zapomniał.

Andrzej Poczobut jako dziennikarz współpracował z polskimi mediami. Pisał między innymi o represjach białoruskiego reżimu wobec uczestników protestów po sfałszowanych wyborach prezydenckich z 2020 roku. Dwukrotnie otrzymał polską nagrodę Dziennikarza Roku. Za swoją działalność dziennikarską i społeczną był represjonowany przez białoruski reżim. Wielokrotnie był aresztowany pod zarzutem znieważania prezydenta Białorusi. W 2011 roku został skazany na trzy lata więzienia w zawieszeniu. Po trzyletnim okresie próbnym został zwolniony z odbywania kary pozbawienia wolności. 25 marca 2021 roku został aresztowany po raz kolejny i oskarżony o „działania mające na celu wzniecanie wrogości i nienawiści na tle narodowościowym, religijnym i społecznym” oraz „wzywanie do działań na szkodę Białorusi”. Od tamtej pory jest przetrzymywany w więzieniu, gdzie spędził swoje 50. urodziny. 8 lutego 2023 roku Sąd rejonowy w Grodnie skazał go na 8 lat więzienia w kolonii karnej o zaostrzonym rygorze. W maju Sąd Najwyższy odrzucił jego apelację. Andrzej Poczobut odbywa karę w więzieniu w Nowopołocku, które jest jedną z najbardziej niebezpiecznych kolonii karnych w Białorusi. Ma utrudniony kontakt z rodziną oraz adwokatem. W lipcu trafił na pół roku do więziennej izolatki. Nie otrzymuje niezbędnych leków.

Paweł Mażejka jest nie tylko dziennikarzem, ale też działaczem społecznym. W Grodnie stworzył Centrum Życia Miejskiego, które zostało zlikwidowane decyzją władz latem 2021 roku. Był rzecznikiem prasowym kandydata na prezydenta Białorusi z 2006 roku Aleksandra Milinkiewicza. Z TV Biełsat był związany od początku jej istnienia. Prowadził autorskie programy publicystyczne. W 2002 roku został skazany na dwa lata za „oczernianie” Aleksandra Łukaszenki w gazecie „Pagonia” w artykule opisującym zniknięcie oponentów Łukaszenki – Zacharanki, Honczara i innych przeciwników prezydenta Białorusi. W lipcu 2023 roku przez Sąd Okręgowy w Grodnie został skazany na 6 lat kolonii karnej.