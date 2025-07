„Nie spaliśmy, nie mamy prądu, wody, nic...” (aktualizacja)

- Jest nam potrzebna pomoc, mamy zalewane piwnice. To wszystko strasznie nas zaskoczyło. Rzeczka nie była wyczyszczona, rewitalizowana, gdyby to było zrobione, to ta woda by sobie popłynęła i nic by się nie stało, a tak woda uciekała ulicami. Zniszczony mam piec centralnego ogrzewania, rowery, piwnicę, samochód jest utopiony. Nie spaliśmy, nie mamy prądu, nie mamy wody, nic – powiedziała jedna z mieszkanek naszej dziennikarce Annie Dawid, która była dziś w Tolkmicku.