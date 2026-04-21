Nieostrożność przyczyną stłuczki

Służby zostały powiadomione o kolizji na ul. Traugutta około godz. 14:30. Na miejsce zdarzenia przybyła policja, straż pożarna oraz Zespół Ratownictwa Medycznego.

- 60-letnia kierującą Toyotą jadąc od strony ul. Grota Roweckiego w kierunku ul. Górnośląskiej, nie zachowała szczególnej ostrożności, zbliżając się do przejścia dla pieszych i uderzyła w tył pojazdu także marki Toyota, który zatrzymał się przed przejściem. Doszło do zderzenia. Kobiecie została udzielona pomoc medyczna, hospitalizacja nie była potrzebna. Piesi byli w pobliżu pasów, zachowali ostrożność i nikomu nic się nie stało. Oboje kierujący byli trzeźwi. 60-latka zostanie ukarana mandatem i punktami karnymi - powiedział policjant.