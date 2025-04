"Niezbędne prace remontowe" dla stuletnich budynków

Na początek przypomnijmy. Interpelację w sprawie stanu budynków napisali przedstawiciele klubu radnych PiS w Radzie Miejskiej, Paweł Kowszyński i Sebastian Czyżyk-Skoczyk. Podkreślali m. in., że mieszkańcy twierdzą, że od czterech dekad nie przeprowadzono tam żadnych "zewnętrznych" remontów, np. dotyczących elewacji, był tam też problem m. in. z przeprowadzeniem prac kominiarskich ze względu na stan dachu.

Utrzymanie ciepła w lokalach jest bardzo nieefektywne, a same mieszkania są narażone na wdzieranie się wilgoci oraz związane z tym problemy i potencjalne niebezpieczeństwa. Ponadto z budynków sypie się tynk, który zagraża nie tylko mieszkańcom, ale również przechodniom na pobliskim chodniku i pojazdom przejeżdżającym przy budynkach – podkreślali w swojej interpelacji radni.

Na ich pismo odpowiedziała wiceprezydent Katarzyna Wiśniewska:

- Nieruchomości przy Alei Grunwaldzkiej 79 i 81 należą do zasobu mieszkaniowego wybudowanego w latach 1907-1908 i nie są ujęte w Planie rozbiórek. Ponadto budynki te są umieszczone w wykazie nieruchomości wyłączonych ze sprzedaży. Budynki przy Alei Grunwaldzkiej 79 i 81 zostały ujęte w Planie potrzeb remontowych, lecz konieczny zakres remontów wymaga dużych nakładów finansowych, co przy ograniczonym budżecie ZBK aktualnie nie jest możliwe. Dlatego też miasto prowadzi działania w celu pozyskania dodatkowych środków zewnętrznych – podkreśliła.

Wskazywała również, że nie ma możliwości, by zastosować indywidualne stawki czynszu dla danego najemcy w zamian za wykonywanie niektórych prac, bo takie rozwiązanie proponować mieli proponować sami mieszkańcy.

Dziś (1 kwietnia) służby prasowe ratusza przekazały, że wkrótce przy Grunwaldzkiej zostaną jednak przeprowadzone prace remontowe. Publikujemy ich komunikat w całości.

Inspekcja nieruchomości 31 marca, fot. UM Elbląg

- Po raz kolejny reagujemy na sygnały płynące z miasta. Prezydent Elbląga, zaniepokojony doniesieniami medialnymi na temat stanu technicznego budynków przy Al. Grunwaldzkiej 79 i 81, zlecił dyrektorowi Zarządu Budynków Komunalnych Adamowi Krause inspekcję tych nieruchomości.

W poniedziałek dyrektor z pracownikami merytorycznymi ZBK odwiedzili mieszkanki i mieszkańców tych kamienic i przekazali im, że wkrótce zostaną wykonane tam niezbędne prace remontowe. Prezydent postanowił przesunąć na ten cel dodatkowe środki.

W wyniku rozmów z lokatorami, którzy wskazali defekty budynków, oraz przeprowadzonej oceny ustalono, że w pierwszej kolejności należy zająć się wymianą ław kominiarskich oraz remontem dobudówki budynku nr 81. Konieczna też będzie specjalistyczna inspekcja dachu, która pozwoli ocenić jego stan techniczny oraz zakres niezbędnych do przeprowadzenia prac.

Przypominamy, że od 1 marca stawka czynszu za najem lokali mieszkalnych ZBK wynosi 7 zł za m kw. (dotychczas było to 8 zł). Zarówno to, jak i szybkie reakcje na sygnały płynące od elblążanek i elblążan, to misja samorządu - napisała Adrianna Kuzko z zespołu prasowego Biura Prezydenta Miasta.