  Nowa infrastruktura naukowo-dydaktyczna w AMiSNS

Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych konsekwentnie rozwija swoją infrastrukturę naukowo-dydaktyczną. Dzięki wsparciu z Funduszy Europejskich uczelnia realizuje projekt pn. „Zakup Urządzeń Dydaktycznych dla Kształcenia Praktycznego Kadr Medycznych w Akademii Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych”, który znacząco podniesie standardy nauczania na kierunkach związanych z ochroną zdrowia. Zobacz zdjęcia.

Łączna wartość projektu wynosi 12 423 872,14 zł, z czego 10 246 736,10 zł pochodzi z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021–2027. Wkład własny uczelni to 2 167 531,04 zł. Projekt FEWM.05.01-IŻ.00-0004/24 został wybrany do dofinansowania przez Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego 25 lutego 2025 r.

W ramach inwestycji AMiSNS zakupiła 88 nowoczesnych urządzeń dydaktycznych, tworzących kompleksowe, w pełni wyposażone środowisko do nauki w warunkach symulacyjnych. Rozwiązania te pozwolą studentom ćwiczyć procedury i rozwijać umiejętności praktyczne w warunkach maksymalnie zbliżonych do pracy z realnym pacjentem.

Nowoczesna infrastruktura, obejmuje m.in.:

symulatory ambulansu oraz procedur ratunkowych,

zaawansowane manekiny medyczne do resuscytacji, intubacji i treningu zabiegów,

modele anatomiczne i fantomy do nauki osłuchiwania,

nowoczesny sprzęt diagnostyczny, w tym aparaturę USG,

trenażery do technik medycznych,

technologie VR i specjalistyczne oprogramowanie do nauki anatomii i procedur w środowisku wirtualnym.

Projekt zakłada kompleksową modernizację infrastruktury dydaktycznej, tak aby spełniała najwyższe europejskie standardy w zakresie kształcenia praktycznego na trzech kluczowych kierunkach:

kierunek lekarski,

pielęgniarstwo,

ratownictwo medyczne.

Fot. AMiSNS

Nowe wyposażenie umożliwi prowadzenie zajęć w warunkach realistycznych, wiernie odzwierciedlających środowisko pracy zespołów medycznych. Wysokiej klasy symulatory pacjentów, manekiny różnej wierności, trenażery do procedur oraz urządzenia diagnostyczne pozwolą studentom bezpiecznie trenować reakcje w sytuacjach klinicznych, analizować błędy i doskonalić kompetencje przed wejściem na rynek pracy.

Realizacja projektu przyczyni się do zwiększenia liczby dobrze przygotowanych absolwentów kierunków medycznych, co jest szczególnie istotne w kontekście rosnącego deficytu kadrowego w polskim systemie ochrony zdrowia. Inwestycja w nowoczesną infrastrukturę edukacyjną pozwoli dostosować programy kształcenia do aktualnych potrzeb rynku, wzmacniając konkurencyjność i zwiększając potencjał całego regionu w zakresie opieki zdrowotnej. Projekt dodatkowo umacnia Elbląg jako ważny ośrodek edukacji medycznej, przyciągający przyszłych specjalistów i rozwijający kompetencje lokalnych kadr.

Projekt realizowany przy wsparciu Funduszy Europejskich dla Warmii i Mazur 2021-2027 oraz Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.