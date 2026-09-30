Nowa linia i korekty tras. Sprawdź zmiany w komunikacji miejskiej w Elblągu.

ZKM w Elblągu informuje, że od 1 października 2026 roku w funkcjonowaniu komunikacji miejskiej wprowadzone zostaną następujące zmiany:

Linia C

Trasa linii zostanie wydłużona do pętli przy al. Odrodzenia, tym samym wszystkie kursy będą zaczynały się i kończyły na osiedlu Zawada.

Testowe uruchomienie nowej linii nr 23

Nowa linia nr 23, o charakterze uzupełniającym, będzie funkcjonowała jedynie w dni robocze. Jej głównym zadaniem jest ułatwienie dojazdu do cmentarza Dębica w godzinach około południowych. Trasa nowej linii nr 23:

Skrzydlata pętla – Malborska – Zagonowa – Plac Słowiański – Armii Krajowej –

12 Lutego – Nowowiejska – Agrykola – Kościuszki – Sienkiewicza – gen. Bema – Łęczycka – Dębica pętla

Powyższe zmiany są efektem prac powołanego przez Prezydenta Miasta zespołu ds. opracowania zmian w funkcjonowaniu komunikacji miejskiej. Przypomnijmy, że zespół powstał po przeprowadzeniu szerokich konsultacji społecznych nt funkcjonowania komunikacji miejskiej a w jego skład wchodzą przedstawiciele Rady Miejskiej, Urzędu Miejskiego oraz ZKM w Elblągu i Tramwajów Elbląskich. Zespół przeanalizował wyniki konsultacji społecznych oraz wnioski mieszkańców miasta w zakresie funkcjonowania komunikacji miejskiej, wypracowując szereg już wdrożonych zmian. Zgodnie z deklaracją Prezydenta Miasta, formuła pracy zespołu będzie w najbliższej przyszłości kontynuowana.

Oprócz powyższych zmian, od 1 października wprowadzone zostaną również korekty na linii nr 100, a także uruchomiony zostanie nowy przystanek przy ul. Kwiatkowskiego dla linii nr 13 (kursy z EPT). Nowy przystanek jest usytuowany pomiędzy przystankami Kwiatkowskiego a Mazurską (Trójbet) naprzeciw nowej siedziby Banku Żywności.