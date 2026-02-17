O odporności społecznej w Elblągu

6 marca 2026 roku w Ratuszu Staromiejskim w Elblągu odbędzie się konferencja poświęcona budowaniu odporności społecznej. Do udziału w wydarzeniu, którego gospodarzami są Prezydent Elbląga oraz Stowarzyszenie ESWIP, zaproszono ekspertów z całego kraju oraz przedstawicieli lokalnego sektora pozarządowego. Celem spotkania jest debata nad wzmocnieniem potencjału organizacji oraz wypracowanie metod skutecznego reagowania wspólnoty na współczesne wyzwania.

Głównym tematem rozmów podczas Elbląskiej Konferencji Organizacji Pozarządowych będzie budowanie odporności społecznej. Pod tym pojęciem kryje się zdolność nas wszystkich - jako mieszkańców i sąsiadów - do współpracy oraz radzenia sobie w trudniejszych sytuacjach. Za najważniejszy filar tej odporności uznaje się silne organizacje pozarządowe, które są najbliżej ludzkich spraw i najlepiej znają potrzeby lokalnej społeczności.

Podczas zaplanowanych warsztatów specjaliści z Elbląga i różnych stron Polski podzielą się wiedzą o tym, jak wzmacniać fundacje i stowarzyszenia. Dyskusje obejmą kwestie pozyskiwania funduszy na działanie oraz nowoczesne metody zachęcania mieszkańców do wspólnej aktywności.

Celem Elbląskiej Konferencji Organizacji Pozarządowych jest zachęcenie do tworzenia sieci współpracy, która sprawi, że Elbląg stanie się miejscem bardziej odpornym na zmiany. Wspólna wymiana doświadczeń pozwoli na wypracowanie rozwiązań, które realnie przełożą się na jakość życia w naszym mieście i regionie.

W trakcie wydarzenia zostanie także rozstrzygnięty, odbywający się po raz 22., Konkurs im. dr Aleksandry Gabrysiak na najlepszą inicjatywę elbląskich organizacji pozarządowych.

Szczegółowy program jest dostępny do pobrania poniżej.

Udział w Konferencji należy zgłosić do 27 lutego 2026 (piątek) do godziny 15:00:

- poprzez formularz online: https://bit.ly/odporni-w-dzialaniu

- e-mailowo: cop@eswip.pl

- telefonicznie: 55 236 27 16.