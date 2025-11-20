 Oświadczenie w sprawie serwisu NaWynos

Sprawę, o której napisał portal Niebezpiecznik.pl, zgłosiliśmy do Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Czekamy na dalszy tryb postępowania urzędu.

Zapewniamy, że dane klientów serwisu NaWynos są bezpieczne i w odpowiedni sposób chronione.

Biuro Usług Informatycznych Softel Gęsicki i Spółka, właściciel serwisu NaWynos