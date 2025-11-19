Nie będzie wody

fot. arch. portel.pl

EPWiK Sp. z o.o. informuje, że w związku z planowanymi pracami prowadzonymi na sieci wodociągowej w piątek (21 listopada) pozbawieni dostawy wody będą odbiorcy z ul. Stanisława Leszczyńskiego: budynek nr 1-4 i budynek nr 29-31 w Elblągu.

Przewidywany czas pracy w godz. 8.00 - 16.00 (może ulec skróceniu lub wydłużeniu – w drugim przypadku EPWiK dostarczy wodę beczkowozem). W wyniku prowadzonych prac może wystąpić okresowe pogorszenie parametrów wody. W przypadku wystąpienia takiego zjawiska prosimy informować Pogotowie Techniczne - tel.994. Za wszelkie utrudnienia w dostawie wody EPWiK Sp. z o.o. przeprasza.

Informacja EPWiK