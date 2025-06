Oznaczenie już jest, wkrótce ruszy przebudowa

Wkrótce rozpocznie się przebudowa ulicy 13 Elbląskiego Pułku Przeciwlotniczego. Wykonawca rozpoczął dzisiaj (3 czerwca) wstępne prace przygotowawcze i oznaczenia związane ze zmianami organizacji ruchu w tej części miasta.

Zakres prac obejmuje przebudowę skrzyżowania ul. Kościuszki z ul. 13. Elbląskiego Pułku Przeciwlotniczego na rondo oraz rozbudowę samej ulicy na odcinku od ul. Kościuszki do ul. Saperów. Przewidziano poszerzenie jezdni do szerokości 6 metrów, co umożliwi wprowadzenie ruchu dwukierunkowego.

W ramach inwestycji zaplanowano również przebudowę i budowę chodników, kanalizacji deszczowej i oświetlenia ulicznego, a także usunięcie kolizji z istniejącą infrastrukturą techniczną.

Wykonawca rozpoczął dzisiaj (3 czerwca) wstępne prace przygotowawcze i oznaczenia związane ze zmianami organizacji ruchu w tej części miasta. - O ich szczegółach i terminach będziemy informować na bieżąco - informuje Urząd Miejski w Elblągu.

Przypomnijmy, że inwestycja będzie kosztować 2 mln 915 tys. zł, ma być gotowa pod koniec roku. Prace realizuje firma MTM z Gdyni.