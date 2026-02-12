UWAGA!

Pasłęcki rycerz odzyskał głowę

 Elbląg, Pasłęcki rycerz odzyskał głowę
Fot. KMP Elbląg

Głowa rycerza z Pasłęka została odnaleziona i wróci na swoje miejsce. Dwaj sprawcy kradzieży tego artefaktu zostali wcześniej zatrzymani przez pasłęckich policjantów i usłyszeli zarzuty.

11 lutego policjanci z Pasłęka ustalili, że skradzioną w sobotę metalową przyłbicę odnalazł w pojemniku na śmieci pewien 70-letni mężczyzna.

Policjanci przejęli od niego artefakt. Teraz zostanie on zwrócony i trafi na posąg rycerza znajdujący się na Placu Staromiejskim w Pasłęku.

Sprawcy sobotniej kradzieży: 25 i 34 latek odpowiedzą za swój czyn przed sądem. Może im grozić kara do 5 lat pozbawienia wolności.

nadkom. Krzysztof Nowacki oficer prasowy KMP w Elblągu

