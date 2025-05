Pijany uciekał przed policją

1 maja policjanci próbowali zatrzymać do kontroli drogowej 27-latka podróżującego citroenem. Mężczyzna nie zatrzymał się na wezwanie policji, znacznie przekroczył dozwoloną prędkość i uderzył w kapliczkę.

Sytuacja ta wydarzyła się wczoraj (1 maja) w Pasłęku. Policjanci zmierzyli prędkość z jaką poruszał się citroen, wynosiła ona 106 km/h w miejscu, gdzie jest ograniczenie jedynie do 40 km/h.

Mundurowi ruszyli za autem. Kierowca jechał z prędkością, która nie zapewniała mu kontroli nad pojazdem, czego skutkiem było zderzenie z przydrożną kapliczką.

Funkcjonariusze zatrzymali 27-latka. Okazało się, że nie posiada on prawa jazdy, ma w organizmie 1,5 promila alkoholu, a także dwa foliowe zawiniątka z amfetamina i marihuaną. Jego uszkodzony citroen trafił na strzeżony parking, a on sam do policyjnego aresztu. Teraz odpowie za wszystkie czyny przed sądem. Może mu grozić kara do 5 pozbawienia wolności.