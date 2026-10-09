Po atakach w szkołach. Rozmawiajmy, sprawdzajmy, nie panikujmy (okiem naczelnego)

Ostatnie tragiczne wydarzenia w szkołach w Ostrołęce i gminie Wyszków nakręcają spirale emocji. W sieci pojawiają się kolejne filmiki, w którym młodzi zamaskowani mężczyźni grożą atakami nożami, gazem. Młodzież chętnie je sobie przesyła, dyskutując o tym, gdzie może dojść do ataku. Tak nakręca się atmosfera paniki, której nie powinniśmy się poddać.

Do naszej redakcji w ostatnich godzinach dotarły linki do dwóch filmików z groźbami ataku w szkołach. Młodzież je sobie udostępnia, dyskutując w komunikatorach, gzie może nastąpić atak, padają nazwy konkretnych szkół, także elbląskich. W sieci wrze o „krwawym piątku”, swoistym wyzwaniu (challenge’u) dotyczącym skrzywdzenia wielu osób właśnie w piątek, 9 października. Rodzice zastanawiają się, czy posyłać dzieci do szkół, nakręca się atmosfera paniki.

Szkoły już wczoraj wysłały apele do rodziców. Otrzymaliśmy jeden z takich apeli, wysłany przez dyrektora jednej z placówek „Bardzo proszę rodziców i opiekunów prawnych o przeprowadzenie z młodzieżą rozmów na temat właściwego zachowania, reagowania, na sytuacje zagrażające bezpieczeństwu oraz niezwłocznego zgłaszania dyrekcji i pracownikom (tu nazwa placówki) wszelkich niepokojących zdarzeń, gróźb, przejawów agresji czy podejrzeń dotyczących posiadania niebezpiecznych przedmiotów przez inne osoby przebywające na terenie placówki”.

Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości wydało w piątek komunikat, w którym przestrzega również przed sianiem dezinformacji w Internecie.

„Od chwili pojawienia się informacji o rzekomym internetowym challenge’u policjanci nieustannie prowadzili czynności, aby zweryfikować te doniesienia. Informujemy, że dotychczas nic nie wskazuje na to, by pojawienie się takiego wydarzenia rzeczywiście miało miejsce. Niemniej policjanci w całym kraju, ale głównie Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości, cały czas pracują nad sprawą, reagują na wszystkie zgłoszenia i wyłapują w sieci każdy niepokojący sygnał. Apelujemy o zachowanie spokoju, niepowielanie niesprawdzonych doniesień i korzystanie wyłącznie z wiarygodnych źródeł informacji. Jednocześnie przestrzegamy wszystkich, którzy w tej sytuacji celowo próbują wywołać panikę, że za takie działanie grozi odpowiedzialność karna". - czytamy w komunikacie.

W celach prewencyjnych pod szkołami w całym kraju pojawią się dzisiaj policjanci, w najbliższym czasie funkcjonariusze z prewencji przeprowadza w Elblągu kolejne spotkania z młodzieżą na tematy związane z ich bezpieczeństwem.

Pamiętajmy, że rozsiewanie dezinformacji przyczynia się do siania paniki i ma wpływ na bezpieczeństwo nas wszystkich.