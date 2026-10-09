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Po atakach w szkołach. Rozmawiajmy, sprawdzajmy, nie panikujmy (okiem naczelnego)

 Elbląg, Zdjęcie stanowi jedynie ilustrację tekstu
Zdjęcie stanowi jedynie ilustrację tekstu (fot. pixabay.com)

Ostatnie tragiczne wydarzenia w szkołach w Ostrołęce i gminie Wyszków nakręcają spirale emocji. W sieci pojawiają się kolejne filmiki, w którym młodzi zamaskowani mężczyźni grożą atakami nożami, gazem. Młodzież chętnie je sobie przesyła, dyskutując o tym, gdzie może dojść do ataku. Tak nakręca się atmosfera paniki, której nie powinniśmy się poddać.

Do naszej redakcji w ostatnich godzinach dotarły linki do dwóch filmików z groźbami ataku w szkołach. Młodzież je sobie udostępnia, dyskutując w komunikatorach, gzie może nastąpić atak, padają nazwy konkretnych szkół, także elbląskich. W sieci wrze o „krwawym piątku”, swoistym wyzwaniu (challenge’u) dotyczącym skrzywdzenia wielu osób właśnie w piątek, 9 października. Rodzice zastanawiają się, czy posyłać dzieci do szkół, nakręca się atmosfera paniki.

Szkoły już wczoraj wysłały apele do rodziców. Otrzymaliśmy jeden z takich apeli, wysłany przez dyrektora jednej z placówek „Bardzo proszę rodziców i opiekunów prawnych o przeprowadzenie z młodzieżą rozmów na temat właściwego zachowania, reagowania, na sytuacje zagrażające bezpieczeństwu oraz niezwłocznego zgłaszania dyrekcji i pracownikom (tu nazwa placówki) wszelkich niepokojących zdarzeń, gróźb, przejawów agresji czy podejrzeń dotyczących posiadania niebezpiecznych przedmiotów przez inne osoby przebywające na terenie placówki”.

Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości wydało w piątek komunikat, w którym przestrzega również przed sianiem dezinformacji w Internecie.

„Od chwili pojawienia się informacji o rzekomym internetowym challenge’u policjanci nieustannie prowadzili czynności, aby zweryfikować te doniesienia. Informujemy, że dotychczas nic nie wskazuje na to, by pojawienie się takiego wydarzenia rzeczywiście miało miejsce. Niemniej policjanci w całym kraju, ale głównie Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości, cały czas pracują nad sprawą, reagują na wszystkie zgłoszenia i wyłapują w sieci każdy niepokojący sygnał. Apelujemy o zachowanie spokoju, niepowielanie niesprawdzonych doniesień i korzystanie wyłącznie z wiarygodnych źródeł informacji. Jednocześnie przestrzegamy wszystkich, którzy w tej sytuacji celowo próbują wywołać panikę, że za takie działanie grozi odpowiedzialność karna". - czytamy w komunikacie.

W celach prewencyjnych pod szkołami w całym kraju pojawią się dzisiaj policjanci, w najbliższym czasie funkcjonariusze z prewencji przeprowadza w Elblągu kolejne spotkania z młodzieżą na tematy związane z ich bezpieczeństwem.

Pamiętajmy, że rozsiewanie dezinformacji przyczynia się do siania paniki i ma wpływ na bezpieczeństwo nas wszystkich.

Rafał Gruchalski

A moim zdaniem...

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A moim zdaniem...
  • sA kąd w dzieciach tyle agresji, złych emocji braku wzorców ? od nas od rodziców, którzy przychodzą do domu i zamiast spędzać czas z dzieckiem gapią się co słychać na fb, insta, która poprawiła sobie nos, cycki, poliki komentują zamiast skupić się na wieczornym spędzeniu czasu z dzieckiem, a ono co wzorem rodzica gapi się w komórkę i czyta bzdetne treści i szuka dziwnych treści, które spaczą jego dziecięcy umysł ! A my skąd przynosimy złe emocje ? z pracy gdzie obecnie złośliwości, zawiść, zazdrość, donosicielstwo, knucia są numerem jeden bo każdy myśli ze jest kimś wyjątkowym i tylko takimi zrachowaniami wspina się po szczeblach pseudo kariery niszcząc relacje i współpracowników bądź podwładnych ! i taki wzorzec daje swoim dzieciom! to zwykłe emocjonalne dno ludzkich postaw !naprawę zacznijmy od siebie !
  • W buty sobie wsadzcie "rozmawiajny" i tego typu apele. Nie zmienicie NIC bo nie potraficie. Zakaz social mediow, bramki z wykrywaczem metalu w szkolach, surowe kary za przewinienia ktore beda wykonywane a nie poblazanie i rozmawianie!! I mozliwosc wywalenia problematycznych gowniarzy ze szkoly i umieszczenie w placowce wychowawczej a nie rozmawianie. Na rozmowe jest za pozno bo dzieciaki maja wyprane mozgi. A jak komus wpadnie do lba zrobic cos glupiego to powinien wiedziec jaka czeka go kara. Ale oni chca byc slawni. Zakazac sociali i zmusic dzieciaki do prac na rzecz szkoly zeby mieli co robic. Sprawcy takich wybrykow nie sa partnerami do rozmowy. Z nimi trzeba dzialac wedlug ich przekonan - absolutnie wykonujac kary, surowe. Nie bede pisal jakie
  • Nie, te dzieciaki po prostu się nudzą.
  • Oczywiscie bo rodzice zajęcia zyciem na fb i insta
  • Czego oczekiwać od młodych. Rodzice gonią za pieniądzem. W mediach permanentny stan zagrożenia. Geje, lesbijki, ukraińcy, jeszce trochę wrogiem będą leworęczni i zezowaci. Młody człowiek widząc co dzieje się dookoła nie zawsze dokona słusznego wyboru. Smutne, ale to dorosłych wina.
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