Pościg za 36-latkiem

We wtorek w nocy policjanci z Pasłęka ścigali kierowcę osobowego audi, który nie zatrzymał się do kontroli. Jak się okazało, mężczyzna był pod wpływem marihuany.

Jak informuje nadkom. Krzysztof Nowacki z Biura Prasowego KMP w Elblągu, zdarzenie miało miejsce na ulicy Piłsudskiego w Pasłęku. 36-letni mężczyzna kierujący osobowym audi na widok policjantów próbujących zatrzymać go do kontroli zaczął uciekać.

Nie reagował na policyjne sygnały, funkcjonariusze rozpoczęli za uciekinierem pościg, w trakcie którego złamał on kilka przepisów ruchu drogowego, w tym wjechał pod prąd i ominął wysepkę przejścia dla pieszych lewą stroną. W końcu auto udało się zablokować, a mężczyznę zatrzymać. Okazało się, że nie posiada od uprawnień do kierowania pojazdem, a w dodatku - jak się później okazało - był pod wpływem marihuany.

36-latek trafił do aresztu. Za wykroczenia otrzymał mandaty na łączną kwotę 3800 zł. Sprawa została także skierowana do sądu. Za popełnione czyny grozi mu kara do 5 lat pozbawienia wolności.