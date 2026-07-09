Potrącenie 14-latki na pasach

Do potrącenia doszło przed godz. 16 na ul. płk. Dąbka, przy skrzyżowaniu z ul. Cichą. Na miejsce zdarzenia przybyła policja oraz Zespół Ratownictwa Medycznego.

- Kierujący pojazdem osobowym marki Skoda poruszając się ul. płk. Dąbka, przy skrzyżowaniu z ul. Cichą, nie ustąpił pierwszeństwa pieszemu. 32-letni kierujący miał czerwone światło, co potwierdza świadek, piesi natomiast mieli światło zielone. 14-latka przechodziła przez przejście poruszając się w kierunku ul. Brzozowej, kierujący nie ustąpił jej pierwszeństwa i uderzył ją prawym przednim narożnikiem pojazdu. Na ten moment nie wiemy jaki jest stan dziewczynki, nie było widocznych obrażeń wskazujących, że zakwalifikujemy to zdarzenie jako wypadek, jednak jest ona badana przez Zespół Ratownictwa Medycznego. Sprawca zdarzenia jest trzeźwy - powiedział pracujący na miejscu zdarzenia policjant.