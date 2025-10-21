UWAGA!

----

Potrącenie na Niepodległości

 Elbląg, Potrącenie na Niepodległości
fot. Anna Dembińska

Dziś (21 października) na ul. Niepodległości doszło do potrącenia starszej kobiety, która przechodziła w miejscu niedozwolonym.

Do potrącenia 68-letniej kobiety doszło chwilę przed godz. 12. Na miejsce zdarzenia przybyła policja oraz Zespół Ratownictwa Medycznego.

Piesza przechodziła od strony baraków na drugą stronę w miejscu niedozwolonym. Została potrącona przez auto i z ogólnymi obrażeniami ciała została zabrana na badania do szpitala. Kierująca pojazdem marki renault była trzeźwa - relacjonował policjant z wydziału ruchu drogowego KMP Elbląg.

Na czas pracy służb ulica Niepodległości była zablokowana.

red.

A moim zdaniem...

Zobacz fotoreportaż do tego artykułu

Potrącenie na Niepodległości
Potrącenie na Niepodległości
Potrącenie na Niepodległości
Potrącenie na Niepodległości

Najnowsze artykuły w dziale Wiadomości

Artykuły powiązane tematycznie

Zamieszczenie następnej opinii do tego artykułu wymaga zalogowania

W formularzu stwierdzono błędy!

Ok
Dodawanie opinii
Aby zamieścić swoje zdjęcie lub avatar przy opiniach proszę dokonać wpisu do galerii Czytelników.
Dołącz zdjęcie:

Podpis:

Jeśli chcesz mieć unikalny i zastrzeżony podpis
zarejestruj się.
E-mail:(opcjonalnie)
A moim zdaniem... (od najstarszych opinii)
Reklama
 