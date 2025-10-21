Potrącenie na Niepodległości

Do potrącenia 68-letniej kobiety doszło chwilę przed godz. 12. Na miejsce zdarzenia przybyła policja oraz Zespół Ratownictwa Medycznego.

Piesza przechodziła od strony baraków na drugą stronę w miejscu niedozwolonym. Została potrącona przez auto i z ogólnymi obrażeniami ciała została zabrana na badania do szpitala. Kierująca pojazdem marki renault była trzeźwa - relacjonował policjant z wydziału ruchu drogowego KMP Elbląg.