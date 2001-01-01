UWAGA!

Potrącenie na ul. Giermków

 Elbląg, Potrącenie na ul. Giermków
fot. Anna Dembińska

Dziś (11 września) na ul. Giermków doszło do potrącenia rowerzysty. Poszkodowany mężczyzna z urazem nogi został zabrany przez ratowników medycznych do szpitala.

Służby zostały powiadomione o potrąceniu około godz. 21:30. Na miejsce zdarzenia przybyła policja oraz Zespół Ratownictwa Medycznego. Z ustaleń policji wynika, że poruszający się osobową skodą 35-latek skręcając w lewo z ul. Giermków w ul. Chmurną nie zauważył przejeżdżającego rowerzysty i w niego uderzył. 39-letni poszkodowany został przebadany przez ratowników medycznych i z podejrzeniem urazu nogi zabrany do szpitala. Obaj uczestnicy zdarzenia byli trzeźwi.

red.

  • A rowerzysta jechał zgodnie z przepisami? Dlaczego rowerzyści nie płacą OC? Nawet mając prawo drogi, nie zwalnia nikogo od uniknięcia wypadku.
