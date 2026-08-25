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Potrącenie rowerzysty przy parku Kajki

 Elbląg, Potrącenie rowerzysty przy parku Kajki
fot. Anna Dembińska

Dziś (25 sierpnia) na ul. Piłsudskiego został potrącony rowerzysta, który niespodziewanie wjechał na przejście dla pieszych. Mężczyzna z podejrzeniem urazu kręgosłupa został przewieziony do szpitala. Zobacz zdjęcia.

Do zdarzenia doszło około godz. 17:40 na ul. Piłsudskiego na przejściu dla pieszych przy parku Kajki. Z relacji pracujących na miejscu zdarzenia policjantów wynika, że zarówno rowerzysta jak i 23-letni kierowca BMW podróżowali ul. Piłsudskiego w kierunku płk. Dąbka. Rowerzysta, po przejechaniu przez przejazd rowerowy z ul. Wiślicką niespodziewanie skręcił w lewo na przejście dla pieszych wprost pod nadjeżdżające BMW. Doszło do potrącenia. 41-latek, z podejrzeniem urazu kręgosłupa, został zabrany przez ratowników medycznych do szpitala. Obaj mężczyźni byli trzeźwi. Winą za to zdarzenie obciążony zostanie kierujący rowerem.


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Potrącenie rowerzysty przy parku Kajki
Potrącenie rowerzysty przy parku Kajki
Potrącenie rowerzysty przy parku Kajki
Potrącenie rowerzysty przy parku Kajki

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