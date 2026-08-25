Potrącenie rowerzysty przy parku Kajki

Dziś (25 sierpnia) na ul. Piłsudskiego został potrącony rowerzysta, który niespodziewanie wjechał na przejście dla pieszych. Mężczyzna z podejrzeniem urazu kręgosłupa został przewieziony do szpitala. Zobacz zdjęcia.

Do zdarzenia doszło około godz. 17:40 na ul. Piłsudskiego na przejściu dla pieszych przy parku Kajki. Z relacji pracujących na miejscu zdarzenia policjantów wynika, że zarówno rowerzysta jak i 23-letni kierowca BMW podróżowali ul. Piłsudskiego w kierunku płk. Dąbka. Rowerzysta, po przejechaniu przez przejazd rowerowy z ul. Wiślicką niespodziewanie skręcił w lewo na przejście dla pieszych wprost pod nadjeżdżające BMW. Doszło do potrącenia. 41-latek, z podejrzeniem urazu kręgosłupa, został zabrany przez ratowników medycznych do szpitala. Obaj mężczyźni byli trzeźwi. Winą za to zdarzenie obciążony zostanie kierujący rowerem.