Powalczy na słowa z najlepszymi młodymi mówcami z całej Polski

Dziesięciu najlepszych młodych mówców z całej Polski, a w tym gronie 17-letni Jakub Kozakiewicz z Pasłęka, zmierzy się w finale prestiżowego Ogólnopolskiego Konkursu Retorycznego. W niedzielę (21 czerwca) Jakub będzie miał pięć minut, aby podczas swojego przemówienia pokonać rywali i sięgnąć po zwycięstwo.

Jakub Kozakiewicz, uczeń I Liceum Ogólnokształcącego w Pasłęku, jest jednym z finalistów Ogólnopolskiego Konkursu Retorycznego. W eliminacjach uczestniczyło kilkuset młodych mówców z całej Polski, w finale jest ich dziesięciu. Uroczysta gala rozpocznie się o godz. 10.30 w niedzielę (21 czerwca) w Sali Rudniewa Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie, będzie transmitowana na żywo. Każdy z finalistów będzie miał pięć minut na wygłoszenie przemówienia na temat: Co jeszcze może nas zaskoczyć? Wskaż lekceważony problem, o którym mało mówimy, a który może okazać się globalnym wyzwaniem.

- Retoryką zainspirowałem się po prostu podczas lekcji języka polskiego. Moim zdaniem uczy ona tolerancji: tutaj nie tylko jest ważne, aby przekonać do swojej racji, ale aby poznawać nawzajem swoje racje, poznawać różne punkty widzenia. Długo zastanawiałem się, czy wziąć udział w tym konkursie. Czy dam radę? Ostatecznie pomyślałem, że jeśli nie spróbuję, to się tego nie dowiem. Na eliminacje nagrałem dwuminutowe wideo przemówienie, na temat: Czy współczesne książki są wartościowe. Niestety, moim zdaniem nie są. Wiadomość o tym, że dostałem się do finału nadeszła w moje urodziny, to był świetny prezent - mówi Jakub.

Przygotowania do konkursowego finału są już na finiszu.

- Kluczem każdego wystąpienia jest dobre przygotowanie, trzeba napisać sobie plan z głównymi słowami i opanować go pamięciowo. Stres oczywiście jest, ale on nie musi mówcy paraliżować, lecz może działać motywująco. Trochę adrenaliny jest potrzebne. Ważna i oceniana jest też gestykulacja przemawiającego, powinna ona płynąć z serca i być dopełnieniem przemówienia. Oczywiście będzie oceniana treść przemowy oraz użyte przez mówcę argumenty - wyjaśnia Jakub.

Na zwycięzcę konkursu czeka 10 tysięcy złotych.

- Moi współzawodnicy reprezentują bardzo wysoki poziom, mają duże zdolności retoryczne. Pozostaje powiedzieć: niech wygra lepszy. Dam z siebie jak najwięcej! Nagroda nie powinna mi przysłaniać wszystkich aspektów konkursu – podkreśla uczeń.

Czy retoryka przydaje się mu w codziennym życiu?

- W szkole przydaje mi się umiejętność przekonywania, chociażby przy przełożeniu sprawdzianu. Kilka razy mi się udało – śmieje się Jakub.

John Fitzgerald Kennedy, Ronald Reagan, Martin Luther King, to zdaniem Jakuba jedni z najsłynniejszych i najlepszych mówców.

- Retoryka to sztuka, mówca powinien poruszać, uczyć i przekonywać. Poruszać słuchaczy można przez emocje, przez treść i argumenty. Możemy to robić w sposób logiczny ale jednocześnie emocjonalny. Przemówienie powinno być dopasowane do słuchacza, każdy w nim powinien znaleźć coś osobistego. W mojej opinii najsłynniejszym polskim mówcą był Jan Paweł II. Jego przemówienia poruszały i łączyły ludzi, zmuszały do refleksji. Patos i wzniosłość potrafił przekazać tak, że trafiał do zwykłego człowieka – mówi Jakub.

W linku można obejrzeć film z udziałem Jakuba, który jest konkursową autoprezentacją.

Organizatorem konkursu jest Akademia Retoryki, odbywa się on pod patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej.