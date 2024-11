Powstała ogólnopolska Rada Młodzieżowa

W Senacie RP spotkało się ponad 200 osób, by zainaugurować działalność Rady Młodzieżowej. Nigdy wcześniej w historii polskiej Izby Wyższej nie debatowało jednocześnie tak wielu młodych ludzi. Organizatorem spotkania był elbląski senator Jerzy Wcisła. Zdjęcia.

To największy organ doradczy Senatu, zrzeszający obecnie 304 młodych Polaków, którzy chcą współuczestniczyć w podejmowaniu decyzji dotyczących ich pokolenia. Liczba młodych ludzi, włączanych w pracę parlamentu, ciągle rośnie. Rada Młodzieżowa organizuje się – podobnie jak „dorosły” parlament – w merytoryczne komisje. Organizatorem spotkania był senator Jerzy Wcisła z Elbląga, przewodniczący Parlamentarnego Zespołu ds. Młodzieży, który od kilku lat działa na rzecz większego udziału młodzieży w życiu publicznym.

Senator Wcisła, witając młodych członków Rady, zaznaczył, jak ważna jest ich rola w tworzeniu prawa.

– „To my przygotowujemy świat dla was, ale to wy musicie nam powiedzieć, jak on ma wyglądać” – mówił senator, podkreślając, że Parlamentarny Zespół ds. Młodzieży stawia na otwarty dialog i wsłuchiwanie się w potrzeby młodych. Dzięki temu młodzież ma nie tylko szansę zabrać głos, ale także realnie wpływać na decyzje, które będą dotyczyć ich przyszłości.

Parlamentarny Zespół ds. Młodzieży, kierowany przez senatora Wcisłę, ma na swoim koncie pierwsze projekty zmian przygotowane w ścisłej współpracy z młodymi doradcami. Propozycje obejmują m.in. ułatwienie dostępu do pomocy psychologicznej dla dzieci, zmiany w zajęciach wychowania fizycznego oraz otwarcie szkół na zewnętrzne programy edukacyjne, wspierające rozwój emocji, empatii i kompetencji społecznych.

– Propozycje dotyczące ułatwienia dostępu młodym ludziom do psychologa są już w Sejmie i niedługo będą głosowane przez posłów – zaznaczył senator Wcisła, podkreślając, że włączenie młodzieży do procesów decyzyjnych ma konkretne, wymierne efekty. Młodzież, wnosząc swoje perspektywy i pomysły, pomaga tworzyć rozwiązania, które będą odpowiadały na realne potrzeby młodych ludzi i ułatwią im codzienne wyzwania.

– Młodzi ludzie to klucz do przyszłości. Jako parlamentarzyści musimy dostarczać narzędzi, które pomogą im rozwijać się i budować swoje życie w Polsce – mówił senator Wcisła, zachęcając młodych członków Rady do aktywnego uczestnictwa i dzielenia się swoimi opiniami. Włączenie młodzieży do procesów decyzyjnych w Senacie to szansa na to, by nowe pokolenie zyskało bezcenne doświadczenie i poczucie odpowiedzialności za przyszłość kraju.

W organizowanym w dniu 8 listopada br. spotkaniu Rady Młodzieżowej w Senacie uczestniczyli również Marszałek Senatu Małgorzata Kidawa-Błońska, Kanclerz Międzynarodowej Kapituły Orderu Uśmiechu Marek Michalak oraz Zastępca Rzecznika Praw Dziecka Adam Chmura, którzy wyrazili wsparcie dla inicjatywy i podkreślili znaczenie głosu młodzieży w budowaniu dialogu społecznego. Miłosz Kozikowski, przewodniczący Rady Młodzieżowej, podziękował senatorowi Wciśle za stworzenie przestrzeni do wyrażania opinii młodych ludzi oraz wyraził nadzieję, że współpraca ta będzie prowadziła do konstruktywnych zmian.

Senator Jerzy Wcisła zakończył spotkanie, wyrażając nadzieję, że dzięki Radzie Młodzieżowej, młodzi Polacy będą realnie wpływać na kształtowanie nowoczesnego państwa. – To wy jesteście siłą, która może nadać nowy kierunek naszej przyszłości – podkreślił senator.

W razie zainteresowania aktualnym lub przyszłym uczestnictwem w Radzie Młodzieżowej, bądź chęcią zaangażowania się w którykolwiek z aspektów tego przedsięwzięcia, prosimy o kontakt z Biurem Senatora RP Jerzego Wcisły pod adresem e-mail: biuro@wcisla.senat.pl.