Pożar trzcinowiska oraz samochodu ciężarowego

Dziś (24 marca) straż pożarna otrzymała zgłoszenie o pożarze trzcinowiska na trasie Jagodno-Kamionek Wielki oraz samochodu ciężarowego na ul. Mazurskiej.

Do pożaru trzcinowiska doszło około godz. 17. Na miejsce udało się pięć zastępów Państwowej Straży Pożarnej Elbląg oraz Ochotnicza Straż Pożarna Nowakowo oraz Łęcze. Ze względu na duże zadymienie, służby zalecały omijanie drogi nr 503.

Również około 17 na ul. Mazurskiej zapalił się samochód ciężarowy z naczepą. Do gaszenia auta skierowano dwa zastępy PSP, które szybko szybko pożar.