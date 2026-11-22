Pożegnanie Mariana Dudy

W piątek odbył się pogrzeb Mariana Dudy, wieloletniego pracownika Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego, byłego ordynatora oddziału okulistycznego. Miał 94 lata...

Marian Duda urodził się w 1932 roku, w Małogoszczu (woj. świętokrzyskie). W 1952 roku ukończył liceum ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego w Kielcach. Do roku 1953 pracował w Zakładach Metalowych „Mesko” w Skarżysku-Kamiennej na stanowisku pracownika umysłowego. W roku 1953 dostał się na Akademię Medyczną w Białymstoku, którą ukończył w roku 1960.

W latach 1959-1961 pracował jako lekarz stażysta w Szpitalu Powiatowym w Ełku. W listopadzie 1961 roku rozpoczął pracę w Szpitalu Miejskim im. Jerzego Gromkowskiego w Elblągu (zmienionym potem na Wojewódzki Szpital Zespolony przy ul. Żeromskiego 22), jako młodszy asystent oddziału okulistycznego. Tu uzyskał pierwszy i drugi stopień specjalizacji, będąc także w późniejszych latach zastępcą, a potem ordynatorem Oddziału Okulistycznego.

Od 1988 r., w momencie uruchomienia nowego szpitala wojewódzkiego przy obecnej ul. Królewieckiej 146, aż do końca 2002 roku, był tu zatrudniony jako pracownik etatowy. W styczniu 2003 roku został przyjęty do WSZ w Elblągu jako pracownik kontraktowy, gdzie pracował jako zastępca Ordynatora Oddziału Okulistycznego.

Pracę zawodową w szpitalu zakończył 30 czerwca 2022 roku. W trakcie swojej zawodowej kariery został odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi (1983 r.), Medalem 40-lecia PRL (1984 r.) oraz Medalem za zasługi w rozwoju Elbląga – odznaka za wzorową pracę w służbie zdrowia.