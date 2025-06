Poznaliśmy zwycięską nazwę stadionu

Blisko 50 procent głosujących zdecydowało, że nowy stadion lekkoatletyczno-piłkarski będzie nosił nazwę Stadion Krakusa.

Konkurs na nazwę stadionu składał się z dwóch etapów. W pierwszym mieszkańcy mogli zgłaszać propozycje nazwy dla stadionu przy ul. Krakusa. - Dziękujemy wszystkim uczestnikom za nadesłane propozycje. Otrzymaliśmy wiele kreatywnych i przemyślanych nazw, co świadczy o dużym zaangażowaniu lokalnej społeczności - informuje Urząd Miejski w Elblągu.

W drugim etapie pod głosowanie zostało poddanych pięć propozycji wybranych przez Komisję Konkursową. Głosowanie odbywało się na profilu społecznościowym Miasta Elbląg na Facebooku. Ostatecznie zwyciężyła nazwa Stadion Krakusa z 203 głosami, a kolejne miejsca na podium zajęły: Arena Krakusa (105 głosów) oraz Stadion/Arena im. Polskich Olimpijczyków (68 głosów).

- Zwycięską nazwę zaproponowały trzy osoby: pani Ania i Karolina oraz pan Sebastian, z którymi będziemy kontaktowali się w sprawie odbioru nagrody, a przypomnijmy jest to 1000 zł na zakup sprzętu sportowego. Nazwa „Stadion Krakusa” w doskonały sposób nawiązuje do bogatej historii i lokalnych tradycji tego miejsca. Wierzymy, że będzie ona inspiracją dla sportowców i kibiców, a sam obiekt stanie się miejscem wielu niezapomnianych sportowych wydarzeń. Serdecznie gratulujemy autorom tej zwycięskiej propozycji - informuje Urząd Miejski.

Stadion przy ul. Krakusa ma się zmienić w nowoczesny obiekt piłkarsko-lekkoatletyczny. Umowa na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej została podpisana pod koniec ubiegłego roku. Wykonawcą została firma AKINT Sp. z o.o. Dokumentacja dotyczy przebudowy istniejącego obiektu stadionu lekkoatletycznego zlokalizowanego w Elblągu przy ul. Krakusa 25 i dostosowanie go do wymagań PZLA Klasy IVA oraz PZPN dla III Ligi wraz z budynkiem administracyjno-socjalnym zlokalizowanym przy ul. Brzeskiej 41 w Elblągu. Wykonawca ma czas do lipca na opracowanie dokiumentacji.

Wyniki głosowania:

Stadion Krakusa 203 głosy

Arena Krakusa 105 głosów

Stadion/Arena im. Polskich Olimpijczyków 68 głosów

Hanza Stadion 31 głosów

Stadion Piłkarsko-Lekkoatletyczny Zdrój 9 głosów