Praca w Elblągu

Zobacz, w jakich zawodach można znaleźć obecnie zatrudnienie.

Oferty ogólnodostępne (dla osób zarejestrowanych jak i niezarejestrowanych w urzędzie, dostępne na stronie internetowej urzędu pracy: elblag.praca.gov.pl

Oferty pracy w branży:

MECHANICZNEJ I TECHNICZNEJ: elektromechanik, elektromonter, elektryk maszyn i urządzeń przemysłowych, elektryk-elektronik pojazdów ciężarowych, mechanik-elektronik, mechanik maszyn i urządzeń przemysłowych, mechanik pojazdów ciężarowych, mechanik-wulkanizator, mechanik-tokarz, monter instalacji elektrycznych i fotowoltaicznych, monter-spawacz, pomocnik elektromontera-operator minikoparki, spawacz, ślusarz-spawacz, wulkanizator;

BUDOWLANEJ: brukarz, cieśla, kierownik biura-kosztorysant, kierownik budowy, murarz, pracownik budowlany-murarz, robotnik ogólnobudowlany, zbrojarz;

STOLARSKIEJ: frezer frontów meblowych, kierownik produkcji branży meblowej, lakiernik frontów meblowych, lakiernik meblowy, monter mebli, operator CNC (5osiowe), operator okleiniarki, operator prasy do okleiny naturalnej, pilarz piły panelowej, stolarz meblowy, szlifierz meblowy, technolog (produkcja mebli);

SPECJALIŚCI: asystent w Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej, asystent sędziego, asystent projektanta, fizjoterapeuta, główny księgowy, inspektor ds. bhp, inspektor ds. kontroli, księgowa/wy, księgowa-samodzielne stanowisko, pracownik biurowy, pracownik socjalny (Dział Świadczeń Socjalnych), pracownik socjalny (Dział Wspierania Rodziny i Pieczy Zastępczej), specjalista/podinspektor ds. turystyki i promocji miasta w Departamencie Promocji i Turystyki, specjalista/podinspektor ds. ustalania uprawnień do świadczeń z funduszu alimentacyjnego, postępowania wobec dłużników alimentacyjnych i ich rozliczania, specjalista/podinspektor ds. rejestracji i ewidencji pojazdów, specjalista relacji z klientem w banku, samodzielny specjalista ds. obsługi klienta;

PEDAGOGICZNEJ: asystent w szkole wyższej, dyrektor szkoły, instruktor/specjalista ds. plastyki, kierownik w świetlicy środowiskowej, nauczyciel biologii, nauczyciel biznesu i zarządzania, nauczyciel chemii, nauczyciel edukacji dla bezpieczeństwa, nauczyciel filozofii, nauczyciel fizyki, nauczyciel geografii, nauczyciel historii, nauczyciel informatyki, nauczyciel języka angielskiego, nauczyciel języka niemieckiego, nauczyciel języka polskiego, nauczyciel matematyki, nauczyciel praktycznej nauki zawodu elektryk lub specjalista w zawodzie, nauczyciel wychowania fizycznego, nauczyciel wychowawca internatu, nauczyciel wychowawca oddziału przedszkolnego, profesor uczelni;

USŁUGOWEJ: asystentka stomatologiczna, doradca klienta firmowego, doradca ds. nieruchomości, fryzjer damsko-męski, fryzjer damsko-męski/barber, barman-kelner, kelner/ka, kucharz, kucharz małej gastronomii, pomoc kuchenna, opiekun/ka PCK, opiekun medyczny, pokojowa w hotelu, recepcjonista/ka w hotelu, sprzedawca, sprzedawca na stacji paliw, szwaczka

INNE: kierowca kat. C+E, monter-kierowca, myjkowy pojazdów ciężarowych, technik reklamy, pracownik do wycinki zadrzewienia (z prawem jazdy kat. B), pracownik fizyczny do produkcji opakowań, pracownik fizyczny (koszenie poboczy), pracownik gospodarczy (sprzątanie klatek schodowych);

Oferty pracy dla osób z niepełnosprawnościami (dla osób zarejestrowanych jak i niezarejestrowanych w urzędzie):

operator składarki, pracownik fizyczny z uprawnieniami na wózki widłowe UDT, pracownik gospodarczy-sprzątanie pomieszczeń biurowych, pracownik ochrony-pracownik placu, salowa;

Oferty stażu dla osób bezrobotnych realizowane ze środków EFS+ w ramach projektu „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych w mieście Elblągu i powiecie elbląskim (III)" #FunduszeEuropejskie, #FunduszeEU:

pracownik biurowy, technik prac biurowych, referent ds. administracyjno-organizacyjnych, pomoc administracyjno-biurowa;

Oferty stażu dla osób bezrobotnych realizowane ze środków FP:

doradca ds. nieruchomości, sprzedawca-handlowiec, pracownik biurowy, pomoc administracyjna, technik archiwista, pracownik pralni chemicznej;

Ponadto informujemy, że otwarte oferty pracy dostępne są również na stronie internetowej urzędu: elblag.praca.gov.pl oraz na stronie internetowej Publicznych Służb Zatrudnienia: psz.praca.gov.pl Osoby zainteresowane pracą za granicą zapraszamy do korzystania ze stron internetowych Publicznych Służb Zatrudnienia EURES: eures.praca.gov.pl eures.europa.eu oraz z facebooka: https://www.facebook.com/your.EURESPolska. Szczegóły na naszej stronie internetowej lub w siedzibie PUP Elbląg.

POWIATOWY URZĄD PRACY W ELBLĄGU ZAPRASZA DO SKŁADANIA:

WNIOSKÓW O ZORGANIZOWANIE STAŻU W RAMACH ŚRODKÓW Z EFS+

Projekt ze środków EFS+ w ramach projektu „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych w mieście Elblągu i powiecie elbląskim (III)". #FunduszeEuropejskie, #FunduszeEU.

Przyjmowanie wniosków o organizację staży odbywać się będzie w trybie ciągłym, do wyczerpania środków finansowych. Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 552376716, 552376758, 552376759 w pok. 104, I piętro urzędu lub na stronie internetowej elblag.praca.gov.pl.

WNIOSKÓW O SZKOLENIE INDYWIDUALNE W RAMACH ŚRODKÓW ALGORYTMU FUNDUSZU PRACY

Przyjmowanie wniosków o sfinansowanie szkolenia indywidualnego odbywać się będzie w trybie ciągłym, do wyczerpania środków finansowych. Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 552376732, w pok. 13, parter urzędu lub na stronie internetowej elblag.praca.gov.pl

WNIOSKÓW O ZORGANIZOWANIE PRAC INTERWENCYJNYCH W RAMACH

ŚRODKÓW Z FUNDUSZU PRACY (NABÓR UZUPEŁNIAJĄCY)

Na prace interwencyjne mogą być skierowane wyłącznie osoby bezrobotne zarejestrowane w PUP w Elblągu lub w Filii w Pasłęku. Przyjmowanie wniosków o organizację prac interwencyjnych odbywać się będzie w trybie ciągłym, do wyczerpania środków finansowych. Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 552376791, w pok. 8, parter urzędu lub na stronie internetowej elblag.praca.gov.pl