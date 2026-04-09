Praca w Elblągu

Powiatowy Urząd Pracy w Elblągu zachęca do przejrzenia aktualnych ofert zatrudnienia.

Oferty ogólnodostępne (dla osób zarejestrowanych jak i niezarejestrowanych w urzędzie, dostępne na stronie internetowej urzędu pracy: elblag.praca.gov.pl

Oferty pracy (K/M) w branżach:

MECHANICZNEJ I TECHNICZNEJ: elektromechanik-elektryk, elektryk, elektryk-elektronik pojazdów ciężarowych, mechanik maszyn, mechanik pojazdów ciężarowych, mechanik samochodowy, mechanik samochodowy- wulkanizator, wulkanizator;

STOLARSKIEJ: kierownik produkcji-branża meblowa, lakiernik meblowy, magazynier, montażysta mebli, operator CNC (5 osiowe), operator okleiniarki, operator prasy do okleiny naturalnej, osoba do rozliczania produkcji, pilarz piły panelowej, pomocnik montażysty mebli na wymiar, stolarz, stolarz-frezer frontów meblowych, szlifierz meblowy, tapicer meblowy, technolog produkcji mebli;

BUDOWLANEJ: cieśla, kierownik budowy, monter instalacji sanitarnych, monter instalacji wodno-kanalizacyjnych, murarz, pomocnik montera wodno-kanalizacyjnego, pracownik ogólnobudowlany, robotnik budowlany, tynkarz, zbrojarz;

SPECJALIŚCI: adiunkt, informatyk, kierownik/kierowniczka działu techniczno- administracyjnego, instruktor ds. kulturalno-oświatowych-animator lokalny, koordynator indywidualnych planów usług społecznych, organizator społeczności lokalnej, księgowy/wa (samodzielne stanowisko), młodszy referent w wydziale organizacyjnym, organizator społeczności lokalnej, osoba wykonująca czynności asystenta brokera lub brokera, zootechnik oceny;

PEDAGOGICZNEJ: logopeda, nauczyciel psycholog, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, nauczyciel do zajęć muzyki i plastyki, pedagog specjalny, wychowawca;

USŁUGOWEJ: barman-kelner, fryzjer/ka, kaletnik, kasjer-doradca klienta, kierownik sklepu, zastępca kierownika sklepu, kucharz, logistyk, opiekun pacjenta/asystentka stomatologiczna, pomoc sklepowa, sprzedawca, sprzedawca w sklepie z częściami samochodowymi, starszy referent, stażysta w służbie przygotowawczej docelowo zastępca naczelnika wydziału, sprzedawca-asystent klienta-obsługa mediów społecznościowych, szwacz/ka maszynowa, technik masażysta;

INNE: kierowca kat. C+E, klasyfikator odpadów, monter okien PCV, myjkowy pojazdów ciężarowych, pracownik sprzątający, pracownik fizyczny do produkcji opakowań, pracownik gospodarczy, pracownik powierzchni płaskich, rzeźnik- wykrawacz;

Oferty pracy (K/M) dla osób z niepełnosprawnościami (dla osób zarejestrowanych jak i niezarejestrowanych w urzędzie):

pracownik fizyczny (z uprawnieniami na wózki widłowe), operator maszyn pralniczych, operator wózka widłowego, pracownik kompletacji zamówień, pracownik utrzymania czystości, salowa;

Oferty stażu (K/M) dla osób bezrobotnych realizowane ze środków EFS+ w ramach projektu „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych w mieście Elblągu i powiecie elbląskim (IV)". #FunduszeEuropejskie, #FunduszeEU:

elektromechanik AGD, stolarz budowlany, referent ds. administracyjnych, pracownik administracyjno-biurowy, doradca ds. sprzedaży nieruchomości, ekspozytor sprzedaży wysyłkowej/internetowej, robotnik do pracy lekkiej;

Ponadto informujemy, że otwarte oferty pracy dostępne są również na stronie internetowej urzędu: elblag.praca.gov.pl, na stronie internetowej Publicznych Służb Zatrudnienia: psz.praca.gov.pl oraz w portalu ePraca. Osoby zainteresowane pracą za granicą zapraszamy do korzystania ze stron internetowych Publicznych Służb Zatrudnienia EURES: eures.praca.gov.pl eures.europa.eu oraz z facebooka: https://www.facebook.com/your.EURESPolska. Szczegóły na naszej stronie internetowej lub w siedzibie PUP Elbląg.

POWIATOWY URZĄD PRACY W ELBLĄGU ZAPRASZA DO SKŁADANIA: WNIOSKÓW O ZORGANIZOWANIE STAŻU

Projekt jest finansowany ze środków EFS+ w ramach projektu „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych w mieście Elblągu i powiecie elbląskim (IV)". #FunduszeEuropejskie, #FunduszeEU. Przyjmowanie wniosków o organizację staży odbywać się będzie w trybie ciągłym, do wyczerpania środków finansowych. Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 552376716, 552376758, w pok. 104, I piętro urzędu lub na stronie internetowej elblag.praca.gov.pl

WNIOSKÓW O ZORGANIZOWANIE PRAC INTERWENCYJNYCH

Projekt jest finansowany ze środków EFS+ w ramach projektu „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych w mieście Elblągu i powiecie elbląskim (IV)". #FunduszeEuropejskie, #FunduszeEU. Przyjmowanie wniosków o organizację prac interwencyjnych odbywać się będzie w trybie ciągłym, do wyczerpania środków finansowych. Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 552376791 w pok. 8, parter urzędu lub na stronie internetowej elblag.praca.gov.pl

WNIOSKÓW O SFINANSOWANIE SZKOLENIA INDYWIDUALNEGO Z REZERWY FUNDUSZU PRACY

Aktywizacja zawodowa bezrobotnych wspierana jest ze środków rezerwy Funduszu Pracy będącej w dyspozycji Ministry Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Przyjmowanie wniosków o sfinansowanie szkolenia indywidualnego odbywać się będzie w trybie ciągłym, do wyczerpania środków finansowych. Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 552376732 w pok. 13, parter urzędu lub na stronie internetowej elblag.praca.gov.pl

WNIOSKÓW O PRACE INTERWENCYJNE Z REZERWY FUNDUSZU PRACY

Aktywizacja zawodowa bezrobotnych wspierana jest ze środków rezerwy Funduszu Pracy będącej w dyspozycji Ministry Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Przyjmowanie wniosków o organizację prac interwencyjnych odbywać się będzie w trybie ciągłym, do wyczerpania środków finansowych. Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 552376791 w pok. 8, parter urzędu lub na stronie internetowej elblag.praca.gov.pl

WNIOSKÓW O ZORGANIZOWANIE STAŻU ZE ŚRODKÓW REZERWY FUNDUSZU PRACY

Aktywizacja zawodowa bezrobotnych wspierana jest ze środków rezerwy Funduszu Pracy będącej w dyspozycji Ministry Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Przyjmowanie wniosków o organizację staży odbywać się będzie w trybie ciągłym, do wyczerpania środków finansowych. Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 552376716, 552376758 w pok. 104, I piętro urzędu lub na stronie internetowej elblag.praca.gov.pl

WNIOSKÓW O PRZYZNANIE Z PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ZWROTU DLA PRACODAWCY KOSZTÓW WYPOSAŻENIA STANOWISKA PRACY DLA NIEPEŁNOSPRAWNEJ OSOBY BEZROBOTNEJ LUB POSZUKUJĄCEJ PRACY NIEPOZOSTAJĄCEJ W ZATRUDNIENIU ZAMIESZKAŁEJ NA TERENIE MIASTA ELBLĄGA

Termin naboru wniosków: od 08.04.2026 r. do 22.04.2026 r.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 552376760, 552376727 w pok. 108, I piętro urzędu lub na stronie internetowej elblag.praca.gov.pl