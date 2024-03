Prehabilitacja w kwietniu przyjmie pierwszych pacjentów

Poradnia prehabilitacyjna w szpitalu wojewódzkim, fot. Anna Dembińska

Od połowy kwietnia w szpitalu wojewódzkim mają się rozpocząć przyjęcia do nowo powstałej poradni prehabilitacyjnej. Jak zapewnia dyrekcja placówki, zapewni ona pacjentom kompleksowe przygotowanie do operacji, usprawni proces terapii i przyspieszy ich powrót do zdrowia. Zdjęcia.

Jak podkreśla Bożena Ropelewska, dyrektor ds. pielęgniarstwa w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Elblągu, jest to pierwsza tego typu poradnia w województwie warmińsko-mazurskim. Założeniem prehabilitacji jest jak najbardziej efektywne wykorzystanie przez pacjenta czasu oczekiwania na zabieg operacyjny lub terapię. W poradni może on liczyć na wsparcie psychologiczne i przygotowanie żywnościowe (np. pacjent z nadwagą), wdrożona zostaje też aktywność fizyczna, pod okiem specjalisty pacjent może pozbyć się także nałogów, na przykład uzależnienia od nikotyny. - Jest to poradnia multidyscyplinarna, z pacjentem pracują tutaj psycholog, fizjoterapeuta, dietetyk, lekarz i pielęgniarka. Prosimy również pacjenta o aktywną współpracę z nimi, jest to bardzo ważne – mówi Bożena Ropelewska. Jak zapowiada dyrekcja szpitala, poradnia pierwszych pacjentów ma przyjąć w połowie kwietnia. - Na początek będą to pacjenci onkologii, chirurgii onkologicznej oraz oddziału ortopedycznego, kwalifikowani do zabiegów endoprotezy stawów biodrowego i kolanowego – wyjaśnia lek. Grzegorz Sosnowski, dyrektor ds. lecznictwa i koordynator Oddziału Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Elblągu. Uroczystemu otwarciu poradni, które odbyło się w poniedziałek (25 marca), towarzyszyła konferencja naukowa dotycząca prehabilitacji. - Staje się ona w Europie standardem. Coraz więcej procedur bierze pod uwagę konieczność systemowego przygotowania pacjenta do zabiegu. Opłaca się to etycznie, zdrowotnie i finansowo – mówi prof. dr hab. n. med. Tomasz Banasiewicz, kierownik Oddziału Klinicznego Chirurgii Ogólnej, Endokrynologicznej i Onkologii Gastroenterologicznej Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w Poznaniu, który był jednym z gości konferencji. Poradnia mieści w szpitalu wojewódzkim (ul. Królewiecka 146). Informacje udzielane są pacjentom pod numerem tel. 55 239 56 41.

daw