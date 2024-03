Prezes i wiceprezes sądu zrezygnowali

Kierownictwo Sądu Okręgowego w Elblągu złożyło rezygnację – pisze ogólnopolski portal oko.press, powołując się na nieoficjalne informacje. Próbowaliśmy dzisiaj je potwierdzić w sądzie, czekamy na odpowiedzi na nasze pytania.

Prezesem Sądu Okręgowego jest Jacek Bryl, wiceprezesem i jednocześnie rzecznikiem prasowym instytucji - Katarzyna Jacewicz-Okuniewicz. Oboje, jak informuje oko.press mieli złożyć rezygnację ze swoich funkcji.

– Nie jestem upoważniona do udzielania takich informacji. Proszę o wysłanie maila z pytaniami – usłyszeliśmy, gdy zadzwoniliśmy do sekretariatu prezesa Sądu Okręgowego. Maila wysłaliśmy, czekamy na odpowiedź.

Nieoficjalne informacje oko.press o rezygnacji kierownictwa potwierdzają nam sędziowie, z którymi rozmawialiśmy. – Prezes i wiceprezes nadal kierują sądem, póki minister Bodnar nie przyjmie ich rezygnacji. Może jeszcze nie otrzymał pism. Nie wiemy, kiedy dokładnie je wysłali – mówi nam jeden z sędziów, prosząc o anonimowość.

Jacek Bryl został prezesem Sądu Okręgowego w Elblągu w listopadzie 2023 roku, czyli w ostatnich tygodniach rządu PiS, wcześniej był wiceprezesem elbląskiego SO. „Nominację do Sądu Okręgowego dostał on od nielegalnej neo-KRS, podpisywał też listy poparcia do tego sprzecznego z Konstytucją organu dla Łukasza Piebiaka i Macieja Nawackiego” – piszą dziennikarze oko.press.

Z kolei Katarzyna Jacewicz-Okuniewicz została delegowana do SO w Elblągu przez ministra sprawiedliwości. „Nielegalna neo-KRS we wrześniu 2023 roku dała jej też nominację na neo-sędzię tego sądu” – pisze oko.press. Prezydent Andrzej Duda ją powołał w styczniu 2024 roku jako sędziego SO. Katarzyna Jacewicz-Okuniewicz jest również zastępcą rzecznika dyscyplinarnego przy Sądzie Okręgowym w Elblągu oraz rzeczniczką prasową tego sądu.

W grudniu 2023 r. 40 sędziów sądu okręgowego i rejonowego z Elbląga wysłało do ministra Bodnara apel o ich dymisję, bo ich nie popierają. Po nagłośnieniu tej sprawy prezes Jacek Bryl napisał w odpowiedzi na pytania portEl.pl, że zarówno on jak i wiceprezes nie zrezygnują, a „stanowisko części sędziów mających wątpliwości co do możliwości należytego sprawowania przez nich powierzonych funkcji, szanują i traktują jako głos w dyskusji na temat sposobu wyłaniania kadry kierowniczej sądu”.