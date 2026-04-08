Przedszkolaki musiały się wyprowadzić

W Przedszkolu nr 10 wyremontowanych zostanie pięć sal. W budynku doszło do awarii, której następstwem było zalanie pomieszczeń. To oznacza, że część przedszkolaków musiała tymczasowo wyprowadzić się z placówki przy ul. Mącznej 8.

W wyniku awarii przyłącza hydraulicznego w łazience na pierwszym piętrze Przedszkola nr 10 przy ul. Mącznej doszło do zalania części pomieszczeń, zarówno użytkowych, jak i dydaktycznych.

- ... Z uwagi na awarię, której następstwem było zalanie pomieszczeń gospodarczych, sanitarnych i dydaktycznych niezbędnym jest przeprowadzanie remontu 5 sal dydaktycznych usytuowanych na parterze. Ze względu na złożoność prac remontowych konieczne jest zastosowanie szczególnych środków ostrożności: czasowe przeniesienie grup przedszkolnych do innych jednostek – czytamy w rozporządzeniu prezydenta Elbląga.

Dwie grupy przedszkolne zostały przeniesione do sąsiednich placówek: Szkoły Podstawowej nr 23 przy ulicy Słonecznej (24 dzieci) oraz do Przedszkola nr 19 przy ul. Ślusarskiej (24 dzieci).