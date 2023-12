Radna chce powiększyć parking

Zwiększyć, zmodernizować parking przychodni przy ul. Bema 80 - postuluje radna Elżbieta Banasiewicz (PiS) w swojej interpelacji. Co na to prezydent?

Dlaczego radna apeluje o modernizację tego parkingu?

- Wielokrotnie mieszkańcy Elbląga, którzy potrzebowali pomocy lekarskiej oraz zrobienia niezbędnych badań (...) sygnalizowali brak miejsc postojowych oraz fatalny stan tych istniejących. Często są zajmowane miejsca oznaczone zakazem parkowania i wtedy karetki blokują wjazd i wyjazd, a osoby niepełnosprawne nie mogą dostać się do windy, ponieważ chodnik jest zastawiany. Kobiety z wózkami też robią dziwny slalom między pojazdami. Przed przychodnią jest pas zieleni, który można zagospodarować na miejsca parkingowe. W jaki sposób i kiedy ten problem zostanie rozwiązany? - pyta radna wskazując, że w omawianym miejscu jest świadczonych wiele usług lekarskich, z których korzystają mieszkańcy.

Witold Wróblewski, prezydent Elbląga, w odpowiedzi na interpelację wskazuje na koszty takiej inwestycji.

- W celu przeprowadzenia modernizacji parkingu z uwzględnieniem potrzeb związanych z działaniem podmiotów leczniczych wynajmujących lokale na tym terenie oraz biorąc pod uwagę parametry techniczne, należy rozważyć poszerzenie drogi wjazdowej, remont istniejącej nawierzchni drogi oraz miejsc postojowych i wykonanie dodatkowych miejsc postojowych. Koszt tych prac wraz z robotami towarzyszącymi administrator nieruchomości, którym jest Zarząd Budynków Komunalnych, wycenił na kwotę co najmniej 400 tys. zł brutto - zaznacza prezydent. Dodaje, że realizacja inwestycji musi być poprzedzona uzyskaniem przewidzianych przez prawo pozwoleń oraz wykonaniem dokumentacji projektowo-kosztorysowej ze wstępną koncepcją zagospodarowania terenu, a to wiąże się z kosztem ok. 30 tys. zł brutto.

Fot. Mikołaj Sobczak

Prezydent przypomina też, że projekt modernizacji parkingu był zgłoszony w ramach inicjatyw ogólnomiejskich Budżetu Obywatelskiego, nie uzyskał jednak wystarczającej liczby głosów.

Witold Wróblewski przyznaje, że ze względu na ograniczone środki ZBK, obecnie i w latach przyszłych nie planuje się modernizacji parkingu. Stanie się ona faktem o ile "pojawi się możliwość zabezpieczenia środków w ramach posiadanego budżetu".