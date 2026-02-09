Randka i zabawa na łyżwach

Szukasz pomysłu na walentynkowy wieczór innego niż kolacja przy świecach? Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Elblągu zaprasza na Walentynki na lodzie, które odbędą się w piątek, 13 lutego na lodowisku Helena.

W godzinach 18:00–19:30 lodowa tafla nabierze wyjątkowego, walentynkowego charakteru. Będzie romantycznie, energetycznie i z humorem – dokładnie tak, jak powinien wyglądać ten wieczór. W programie zaplanowano konkursy z słodkimi nagrodami, fotobudkę 360°, efektowną oprawę laserową oraz muzykę i światła, które stworzą niepowtarzalny klimat. Całość dopełni świecący napis LOVE, idealny nie tylko do zdjęć.

Wprowadzeniem do wieczoru będzie pokaz łyżwiarstwa figurowego w wykonaniu zawodników UKS Szóstka. Występ rozpocznie się o godzinie 17:45 i będzie eleganckim preludium do walentynkowej ślizgawki.

Cennik biletów:

normalny: 14 zł / 12 zł („wElblągu”) / 11 zł (EKDR)

ulgowy: 10 zł / 9 zł („wElblągu”) / 7 zł (EKDR)

Na miejscu działa wypożyczalnia sprzętu prowadzona przez Klub Sportowy Orzeł. Koszt wypożyczenia jednej pary łyżew wynosi 10 zł (płatność gotówką w wypożyczalni).

Walentynki na lodzie to propozycja nie tylko dla zakochanych – to po prostu dobry sposób na spędzenie piątkowego wieczoru w wyjątkowej atmosferze. Do zobaczenia na „Helenie”!