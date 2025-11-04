Ratusz rozdaje lampki do roweru

Rowerowa jesień trwa w najlepsze, a ruch rowerowy zmalał tylko nieznacznie, bo i pogoda sprzyja. Gdyby jednak komuś umknęła niedawna zmiana czasu na zimowy, to przypominamy, że obecnie już o godzinie 17 jest ciemno, a za miesiąc będzie to godzina 16.

Rowerowa jesień trwa w najlepsze, a ruch rowerowy zmalał tylko nieznacznie, bo i pogoda sprzyja. Gdyby jednak komuś umknęła niedawna zmiana czasu na zimowy, to przypominamy, że obecnie już o godzinie 17 jest ciemno, a za miesiąc będzie to godzina 16.

Dlatego też - w ramach programu Bezpieczny Elbląg - Zespół Mobilności Aktywnej oraz Elbląskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej przeprowadzą w najbliższy czwartek, 6 listopada, akcję ,,Jestem widoczny”, która będzie miała na celu przypomnienie rowerzystkom oraz rowerzystom o obowiązkowym oświetleniu roweru.

Jest ono niezbędne szczególnie teraz, w warunkach szybko zapadających ciemności oraz zmiennej pogody. Ten mały, lecz bardzo ważny element, zapewnia widoczność rowerzysty dla innych kierujących pojazdami na drogach rowerowych, chodnikach i ulicach, zwiększając bezpieczeństwo niechronionych uczestników ruchu drogowego.

W związku z tym mamy przygotowane rowerowe lampki tylne, które otrzymają osoby poruszające się po mieście bez oświetlenia. Akcja będzie przeprowadzona na skrzyżowaniu ulic Teatralnej/12 Lutego/Nowowiejskiej.

Oświetlenie będzie rozdawane od godziny 17 do wyczerpania puli 50 sztuk.