Metamorfoza na Słonecznej. Hit czy kit?

Nowo budowana kamienica na rogu ul. Słonecznej i Kosynierów Gdyńskich ma już gotową elewację, dzięki czemu przechodnie mogą ocenić, jak wpasowała się w miejsce, gdzie do niedawna stały jeszcze pawilony handlowe. Jak Wam się podoba ta zmiana? to hit czy kit?

Przypomnijmy, że działkę o powierzchni 500 m kw. po rozbiórce istniejących tu wcześniej pawilonów, kupiła w 2022 roku za 400 tys. zł netto elbląska firma Miernik Development. Wcześniej mieściły się tu pawilony handlowe, które zostały rozebrane. Powstaje tu 15 mieszkań z podziemnym parkingiem i naziemnymi miejscami postojowymi oraz windą.

To samo miejsce na zdjęciu z 2018 r. (fot. Anna Dembińska, archiwum portEl.pl)

Przypomnijmy, że budowa rozpoczęła się od zagrożenia katastrofą budowlaną, gdy okazało się, że podczas prac ziemnych naruszono fragment fundamentów, na których opierał się sąsiedni ponad 120-letni budynek. Mieszkańcy musieli się z niego wyprowadzić, wrócili do swoich mieszkań po ośmiu miesiącach, gdy wykonawca prac na swój koszt naprawił szkody, wzmocnił budynek i wyremontował jego część. Dodatkowo wspólnota wyremontowała dach i elewację, dzięki czemu 120-letni budynek lepiej pasuje do nowej kamienicy.

A jak czytelnicy portElu oceniają metamorfozę tego miejsca? To hit czy kit? Zapraszamy do głosowania i merytorycznej dyskusji.