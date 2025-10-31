Remont u naczelnika i generała

Radne Iwona Łuczak i Jolanta Pękała (KO) postulują remont nawierzchni drogi wewnętrznej od ulicy Kościuszki do bloków przy ulicy Kościuszki i Sienkiewicza 1 i 2. – Droga jest betonowa, zniszczona, w bardzo złym stanie technicznym – wymieniają w interpelacji.

W piśmie radne wskazują, że podnoszą temat na wniosek mieszkańców osiedla, m. in. rodziny z dzieckiem, które ma niepełnosprawność ruchową.

- Droga jest betonowa, zniszczona, w bardzo złym stanie technicznym, pozapadana w wielu miejscach, z licznymi koleinami i wyrwami, które uniemożliwiają bezpieczne poruszanie się mieszkańców tym odcinkiem zarówno pieszo jak i pojazdem – wymieniają w interpelacji. – Nadto po intensywnych opadach deszczu woda pozostaje w koleinach, co zwiększa problemy z przemieszczaniem się, zwłaszcza jesienią i zimą. Poboczne jest w podobnej kondycji – podkreślają radne.

Fot. Anna Dembińska

Według nich remont przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa w tym miejscu.

- Pragnę podkreślić jako prezes Małej Spółdzielni Mieszkaniowej Jutrzenka, w której zasobach znajdują się budynki wielorodzinne przy ulicy Sienkiewicza, że spółdzielnia wyremontowała budynki wraz z przynależącymi do nich chodnikami i drogą będącą we władaniu spółdzielni, postawiła nowy plac zabaw i siłownię plenerową. Inwestycje owe w okresie 2007-2023 wymagały nakładów ok. 1,1 mln zł, poprawiając tym samym reprezentatywność tej części miasta, osiedla i jakość życia mieszkańców, a jedynym aspektem wymagającym pilnego działania jest wspomniana droga – podnosi jeszcze Iwona Łuczak.

Na interpelację odpowiedziała wiceprezydent Elbląga Katarzyna Wiśniewska.