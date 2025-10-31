Remont u naczelnika i noblisty

UWAGA!

Radne Iwona Łuczak i Jolanta Pękała (KO) postulują remont nawierzchni drogi wewnętrznej od ulicy Kościuszki do bloków przy ulicy Kościuszki i Sienkiewicza 1 i 2. – Droga jest betonowa, zniszczona, w bardzo złym stanie technicznym – wymieniają w interpelacji.

W piśmie radne wskazują, że podnoszą temat na wniosek mieszkańców osiedla, m. in. rodziny z dzieckiem, które ma niepełnosprawność ruchową.

- Droga jest betonowa, zniszczona, w bardzo złym stanie technicznym, pozapadana w wielu miejscach, z licznymi koleinami i wyrwami, które uniemożliwiają bezpieczne poruszanie się mieszkańców tym odcinkiem zarówno pieszo jak i pojazdem – wymieniają w interpelacji. – Nadto po intensywnych opadach deszczu woda pozostaje w koleinach, co zwiększa problemy z przemieszczaniem się, zwłaszcza jesienią i zimą. Poboczne jest w podobnej kondycji – podkreślają radne.

Według nich remont przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa w tym miejscu.

- Pragnę podkreślić jako prezes Małej Spółdzielni Mieszkaniowej Jutrzenka, w której zasobach znajdują się budynki wielorodzinne przy ulicy Sienkiewicza, że spółdzielnia wyremontowała budynki wraz z przynależącymi do nich chodnikami i drogą będącą we władaniu spółdzielni, postawiła nowy plac zabaw i siłownię plenerową. Inwestycje owe w okresie 2007-2023 wymagały nakładów ok. 1,1 mln zł, poprawiając tym samym reprezentatywność tej części miasta, osiedla i jakość życia mieszkańców, a jedynym aspektem wymagającym pilnego działania jest wspomniana droga – podnosi jeszcze Iwona Łuczak.

Na interpelację odpowiedziała wiceprezydent Elbląga Katarzyna Wiśniewska.

- Naprawa nawierzchni drogi wewnętrznej przy ulicy Sienkiewicza zostanie zgłoszona do planu remontów na 2026 rok. Jednocześnie informuję, że stan przedmiotowej ulicy będzie do tego czasu monitorowany i w przypadku wystąpienia ubytków, które stanowić będą zagrożenie dla bezpieczeństwa osób i mienia, będą dokonywane niezbędne, doraźne naprawy najbardziej uszkodzonych miejsc – napisała Katarzyna Wiśniewska.

  • A co z dziurawym chodnikiem raczej brakiem jego na ulicy Fredry, tu też mieszkają rodziny z niepełnosprawnymi dziećmi poruszającymi sie na wózkach inwalidzkich wstyd panie prezydencie Missan!!!
  • nie rozumiem?! droga wewnętrzna osiedlowa należy do miasta?
  • Na pewno "reprezentatywność"?
  • To sobie popisały-:)
  • Trzeba bylo wystartować budzecie obywatelskim. Jak ludzie z pierwszego bloku przestali pisac projekty i organizowac zbieranie głosów to reszta leniwcow juz sie nie ruszy.
  • połowa ulic, uliczek i chodników w Elblągu tak wygląda, ale ważniejsze jest doić kasę z budżetu dla swoich kolesi niż porobić remonty w mieście..
  • Ale ile rodzin z dziecmi, wozkami, ilu niepolnosprawnych na wozkach przejezdza, przechodzi przez park Dolinka? "Chodnik" w okolicy mostku nad Kumiela, od ul. Kwiatowej w kierunku Pump Track'u woła o pomstę do nieba. Można nogi połamać. Miało to byc remontowane z BO i nic cisza, ani widu ani słuchu.
  • Łuczak kłamie.
  • Źle mi sie kojarzy nazwisko łuczak
  • Miastu potrzebny jest plan remontów dróg, który będzie uwzględniał również remont lub wymianę uzbrojenia podziemnego. Taki działanie pod publiczkę w imię doraźnego sukcesu pana prezydenta to działanie bardzo krótkowzroczne. Panie radne lobbują za remontami tych ulic gdzie mieszkają ich znajomi lub rodzina tak nie powinno być. Społeczne pieniądze powinny być wydawane rozważnie. Hashtagi: #Takijeden
