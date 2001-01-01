Rosyjski dron spadł w powiecie elbląskim. Wojewoda apeluje (aktualizacja)

Szczątki rosyjskiego drona spadły w województwie warmińsko-mazurskim, konkretnie w Oleśnie w gminie Gronowo Elbląskie.

Na miejscu jest wojsko, ABW i SKW. Według naszych informacji, nic się nikomu nie stało. Szczątki zostały znalezione na polu przez rolnika, mniej więcej 400 m od torów kolejowych. Z każdej strony dojazdowej stoją patrole policji informujące, że to strefa zamknięta, w której nie można przebywać.

Mieszkańcy Oleśna, z którymi rozmawialiśmy, twierdzą że wcześniej niż podejrzanego nie widzieli, ani nie słyszeli. - Ten dron wygląda identycznie, jak ten, który spadł pod Łodzią. Jest biały, ma mniej więcej 2 metry długości. Z przodu ma jedynie dziób oderwany, a tak to jest cały. Nie widziałem żadnych napisów, nie podchodziłem blisko - mówi jeden z mieszkańców, który widział to urządzenie po jego odnalezieniu.

- Dla mnie jest w ogóle dziwne, że on tak tu blisko doleciał. Przecież 10 km od nas jest wojskowe lotnisko - dziwi się kolejny z mieszkańców. - Niech służby to wyjaśnią.

Wójt gminy Gronowo Elbląskie Marcin Ślęzak podjął decyzję o skróceniu lekcji w szkołach, zapewniając opiekę uczniom w poszczególnych placówkach. Apeluje do mieszkańców o zachowanie spokoju.

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji poinformowało, że to dron rosyjski.

O godz. 13:15 na naszego redakcyjnego maila wpłynął kolejny komunikat wojewody warmińsko-mazurskiego dotyczący aktualnej sytuacji:

- W związku z zaistniałą w Polsce sytuacją oraz doniesieniami o odnalezieniu szczątków obiektów latających w różnych regionach służby w województwie warmińsko-mazurskim utrzymują stan najwyższej gotowości. Na terenie miejscowości Oleśno, gmina Gronowo Elbląskie, powiat elbląski, potwierdzono dziś obecność szczątków obiektu nieznanego pochodzenia. Odpowiednie służby prowadzą obecnie badania i szczegółowe czynności na miejscu. Działania podejmowane są w stałym kontakcie z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministerstwem Obrony Narodowej. Wszystkie decyzje są skoordynowane w ramach systemu bezpieczeństwa państwa i ukierunkowane na zapewnienie spokoju mieszkańcom Polski i regionu. Apeluję do mieszkańców o zachowanie spokoju oraz śledzenie wyłącznie oficjalnych komunikatów służb państwowych. W przypadku natrafienia na podejrzane szczątki należy niezwłocznie powiadomić Policję lub numer alarmowy 112 i nie podejmować prób ich dotykania. Szczegóły i wnioski dotyczące obecnej sytuacji zostaną podsumowane podczas dzisiejszego posiedzenia Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego - czytamy w komunikacie wojewody.

Wszelkie informacje w tej sprawie będą na naszych łamach publikowane bez możliwości komentowania, by nie dawać pola do dezinformacji.