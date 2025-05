Rozpoczęła się rekrutacja do szkół ponadpodstawowych

Fot. Anna Dembińska, arch. portEl.pl

Rozpoczęła się rekrutacja do elbląskich szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2025/2026. Jak co roku, przygotowaliśmy dla młodzieży bogatą ofertę edukacyjną. Kandydaci mają do wyboru kontynuowanie nauki w liceach, technikach i branżowych szkołach I stopnia.

Przypominamy, że tak, jak w latach poprzednich rekrutacja do szkół ponadpodstawowych prowadzonych przez elbląski samorząd odbywa się elektronicznie. W pierwszej kolejności należy wypełnić wniosek na stronie www.eped.pl, a następnie złożyć wydrukowaną i podpisaną wersję w szkole pierwszego wyboru. Uwaga, terminy naboru do oddziałów przygotowania wojskowego, sportowych, mistrzostwa sportowego i oddziału dwujęzycznego są krótsze – do 28 maja br. Aby jak najlepiej przygotować młodych ludzi do wyboru dalszej ścieżki kształcenia, oddaliśmy w ich ręce Informator o elbląskich szkołach ponadpodstawowych oraz zorganizowaliśmy kolejną „Elbląską Wywiadówkę” dla Rodziców. Uczniowie klas ósmych wzięli także udział w Elbląskich Targach Pracy i Edukacji, na których mogli spotkać się i porozmawiać z przedstawicielami szkół średnich. Obecnie odbywają się również „Dni otwarte” w szkołach ponadpodstawowych, na które serdecznie zapraszamy młodzież i ich rodziców. Szczegółowe informacje o terminach dostępne są na stronach szkół. Harmonogram rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2025/2026 jest tutaj.

Joanna Urbaniak, rzecznik prasowy prezydenta Elbląga