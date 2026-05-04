Rusza remont Saperów

2,6 mln złotych będzie kosztował remont ul. Saperów. Prace ruszają w tym tygodniu. Kierowcy muszą się liczyć z utrudnieniami.

Remont drogi będzie prowadzony od skrzyżowania ul. Saperów z ul. 13 Pułku Przeciwlotniczego i ul. Podchorążych do skrzyżowania z ul. Bema.

- W ramach inwestycji wykonane zostaną m.in.: remont i przebudowa chodników, przebudowa miejsc postojowych wraz z wyznaczeniem miejsca dla osób z niepełnosprawnościami, budowa przejścia dla pieszych przez ul. Mierosławskiego z wyspą dzielącą i elementami separacji ruchu. Dodatkowo prace obejmą korektę i uzupełnienie oznakowania pionowego i poziomego, zabezpieczenie, regulację oraz przebudowę sieci infrastruktury technicznej w zakresie niezbędnym do usunięcia kolizji z przebudowywaną drogą, a także odnowienie terenów zielonych - informuje Urząd Miejski w Elblągu.

Wykonawcą robót jest Elbląskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej. Całkowity koszt inwestycji wynosi 2,6 mln zł, z czego 1,8 mln zł stanowi dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

- W związku z prowadzonymi pracami mogą wystąpić czasowe utrudnienia w ruchu. Prosimy mieszkańców o zachowanie ostrożności oraz stosowanie się do wprowadzonego oznakowania - apelują władze miasta.