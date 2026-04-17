Rusza remont ul. Stoczniowej

20 kwietnia EPGK rozpoczyna prace remontowe na ul. Stoczniowej. W pierwszym etapie roboty obejmą chodnik po stronie wschodniej.

W dalszej kolejności planowane jest wykonanie nowej nawierzchni jezdni. Zakres prac obejmuje również regulację wysokościową krawężników na całej długości miejsc postojowych. W związku z tym miejsca parkingowe będą czasowo wyłączone z użytkowania.

W miarę postępu robót wprowadzane będą zmiany w organizacji ruchu. O kolejnych etapach i utrudnieniach będziemy informować na bieżąco. Prosimy pieszych oraz kierowców o zachowanie szczególnej ostrożności oraz stosowanie się do aktualnego oznakowania.